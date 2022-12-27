Репрессии и паника россиян. Что происходит на левобережье Херсонской области — интервью 27 декабря, 20:06 Эксклюзив НВ Украинские военные в Херсонской области, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, в интервью Радио НВ рассказал, как российские оккупанты пытаются удержать левобережную часть Херсонской области, и о местном движении сопротивления, которое помогает ликвидировать коллаборантов и военных РФ.



— Начнём с того, что происходит в самом Херсоне, в областном центре. вчерашние ужасные сообщения, когда расстреляли место, где люди традиционно собирались, насколько это уже постоянная история, что что-то прилетает в Херсон?

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— В Херсон прилетает постоянно и, к сожалению, сегодняшнее утро снова началось с обстрела города. Обстрел начался с семи утра, потом немного прекратился, а сейчас снова раздаются взрывы по Херсону. Херсон оккупанты обстреливают постоянно, но тот преступный обстрел центра города, который произошел 24 числа, массированный обстрел, по моему мнению, был направленного действия, потому что попали как раз в места, где было наибольшее скопление людей.

Попали в один из сетевых супермаркетов, который находится в центре города. Сейчас в супермаркетах большие очереди людей для того, чтобы закупить продовольствие, потому что супермаркет постоянно закрывается, если обстрелы, если воздушная тревога. Поэтому это провоцирует большие очереди. И оккупанты нанесли удар именно по этому супермаркету. Начались обстрелы, была воздушная тревога, люди начали выходить — и в это время прилетало.

Также центральный рынок попал под обстрел, там, где люди производят закупку продовольствия, где готовятся к праздникам. И другие улицы центра Херсона. Также оккупанты попали по областной больнице, в областной больнице не было пострадавших, потому что взрыв пришелся во двор, вылетели только оконные стекла, разрушена инфраструктура.

За 24 число было 16 погибших и 64 раненых. Это самый ужасный день вообще за историю Херсона после деоккупации. За минувшие сутки оккупанты 33 раза обстреляли Херсонщину вообще, а семь раз — областной центр. И сегодняшние сутки снова начались с тотальных обстрелов.

Оккупанты также попадают в критическую инфраструктуру, в Херсоне был разрушен после обстрелов газопровод, микрорайон Корабел на сегодняшний день без возможности подачи тепла и электричества. Антоновка, обстрелянная 24 числа зажигательными снарядами, там была повреждена в том числе и критическая инфраструктура.