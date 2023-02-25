Зеленский назвал количество оккупированных населенных пунктов в Украине

25 февраля, 17:21
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Под контролем российских оккупантов находятся 1877 украинских населенных пунктов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 февраля.

Во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной, Зеленский сказал, что россияне пытаются увеличить число оккупированных городов и сел и добавить еще миллионы сломанных судеб.

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«Мы сражаемся на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей», — сказал президент.

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24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, Владимир Зеленский выступил с речью к украинцам. Среди прочего он обратился к гражданам, которые находятся во временной оккупации, и сказал, что Украина не забыла о них.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россияне Владимир Зеленский Оккупация Война России против Украины

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