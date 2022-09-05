Оставив всю технику. Как россияне отошли из Высокополья и чем стратегичен поселок — интервью с аналитиком CIT

5 сентября, 21:27
Эксклюзив НВ
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Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Автор: Власта Лазур

Потеря оккупантами контроля над Высокопольем в регионе, где отсутствуют природные укрытия, делает их уязвимыми для украинских атак, рассказал в эфире Радио НВ Кирилл Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team (CIT).

https://www.youtube.com/embed/CX6UecrsrfU

— Я, наверное, начну с сообщений об освобождении ряда населенных пунктов. Речь идет о трех населенных пунктах. Это в частности накануне подтвердил и Владимир Зеленский, по его словам, освобождены два населенных пункта на юге и один на Донетчине. [В Донецкой области] речь идет о населенном пункте Озерное, а на юге по крайней мере я вижу новость об одном населенном пункте — это Высокополье. Этот поселок не маленький. А что это за населенный пункт со стратегической точки зрения для украинских военных? Там особенности рельефа? В перспективе что это дает?

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— Именно Высокополье — это едва ли не самый большой населенный пункт на севере этого херсонского плацдарма. Я напоминаю, что несколько недель назад его пытались оцепить. Но само окружение, как мы видели, не состоялось. И российские воздушно-десантные войска отошли, как они говорят, якобы без потерь. Но мы видели, что они оставили много десантной техники, БМД, БТР-Д и многое другое.

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Это важно, потому что вообще на Херсонщине оборона держится на этих населенных пунктах, потому что это единственная возможность построить некую оборону в условиях рельефа, когда отсутствуют какие-либо природные укрытия. И именно держать населённые пункты можно теоретически довольно долго, но, как мы видим, этого не произошло. И россияне были вынуждены относительно быстро, как по меркам этой войны, покинуть этот большой населенный пункт.

— Правильно ли я поняла, место имел так называемый «жест доброй воли»? Отошли сами?

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Теги:   Россия Херсонская область Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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