«Раненых они и не лечили». Как партизаны подожгли казармы российских военных в Крыму и как оккупанты попытались скрыть информацию 12 декабря, 20:47 Эксклюзив НВ Похороны российского солдата, погибшего на войне против Украины в оккупированном РФ Севастополе, 20 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, в эфире Радио НВ рассказал, как на территории оккупированного полуострова активизируются партизаны и подполье, а подконтрольные Москве чиновники пытаются скрыть информацию.

— Начнем с сообщений за последнюю неделю, раньше не случалось, но теперь уже четко сказано, что это действующее в оккупированном Крыму партизанское движение взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы.

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Такая развиртуализация, можно сказать, прямое заявление о партизанском движении Украины, это что-то новенькое, раньше таких сообщений не было, что это значит для нас и насколько это восприняли оккупанты?

— Да, это взяло на себя партизанское движение, которое в социальных сетях распространяет свою информацию, это тоже. Они отметили, что именно они причастны к поджогу. Сейчас мы отмечаем сопротивление среди мобилизованных на территории Крыма и Российской Федерации, ежедневно появляются сообщения в региональных российских СМИ о недовольстве и нежелании проходить военную службу именно жителями Российской Федерации.

Что касается Советского, то оккупационная администрация пыталась максимально скрыть указанную информацию. Пожар произошел ночью в субботу, но утром в субботу указанная информация вообще не распространялась. Она активно распространялась местными жителями Советского в социальных сетях, а также крымчанами.

Они отмечали факт пожара и о наличии погибших и раненых во время него. Оккупационная администрация сначала выбрала тактику через своих провластных блогеров опровергать указанную информацию, и когда в украинских СМИ уже появились видео пожара, то только блогеры прокомментировали, сказав, что якобы двое погибших и несколько раненых.

Если отслеживать в социальных сетях Крыма, то отмечается, что оккупационная администрация продолжает скрывать информацию о пожаре. Сами пострадавшие в ней военные сейчас ищут медикаменты для получения минимальной помощи, то есть они даже не оказывают им медицинскую помощь.

А также в социальных сетях родные, потому что там находились мобилизованные из Российской Федерации, родные пытаются выяснить, кто пострадал, но указанную информацию ни военные, ни оккупационные администрации не предоставляют.

— Если такое сообщение было и оккупанты пытаются либо приуменьшить, либо скрыть, либо присыпать упоминания об этом в информационном поле, то я все равно понимаю, что какие-то ФСБ-шники сейчас будут в усиленном режиме искать так называемых партизан.

Мы же понимаем, что на протяжении последних более восьми лет они кого поймали, того и назначили партизаном. Как это может повлиять на размах террора против гражданского населения оккупированного Крыма?

— Уже следует отметить, что в соцсетях, именно пророссийских и поддерживающих пророссийское движение в Крыму, идут призывы, в этом отношении причастны крымские татары и нужно усилить проверку в этой среде. Поэтому следует ожидать, что, к сожалению, преследования в проукраинской среде и в первую очередь среди крымских татар будут продолжаться, будут оказывать большее давление со стороны правоохранителей и российских спецслужб. Поэтому, к сожалению, следует ожидать усиления репрессий в отношении граждан Украины, проживающих в Крыму. В частности, это могут быть и безосновательные, поскольку сейчас им нужно найти виновных.

— Или назначить там, где они не смогут найти. После тех сообщений, за последние несколько дней взрывы в Севастополе, под Джанкоем — это не могло не повлиять на социальное спокойствие тамошнего населения.

Есть ли у вас информация, как это распространялось в социальных сетях, каких-то местных Telegram-каналах, как это комментировали оккупационные власти?

— Из последних событий оккупационная администрация снова возвращается к своей старой практике, пытаясь замолчать происходящее именно в военной сфере на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, взрывы, которые были на территории Крыма, сначала они не комментировали, но их количество было большим, в социальных сетях поступала информация и из Джанкоя, и из города Саки, Бахчисарайского района, Симферополя, Феодосии. И только тогда оккупационная администрация кратко прокомментировала, что работала ПВО и все ракеты были сбиты, не отмечая, откуда они.

Оккупационная администрация видит, что своими сообщениями она вызывает больше паники, во-первых. И во-вторых, их сообщения, поскольку они не полные, больше вызывают недоверия и раздражения у населения. Потому они сейчас пытаются воздерживаться от комментирования. Вчера была информация в социальных сетях о том, что были взрывы у Феодосии, но оккупационная администрация вообще их не прокомментировала.

Вместе с тем, отмечается, что в субботу и воскресенье фиксировались взрывы и это активно обсуждалось в социальных сетях местным населением, это вызывает у них и страх, и уже понимание, что Крым не является тем безопасным регионом, который обещала оккупационная администрация и российские власти в 2014 году.

— Местное население как-то обсуждает это в социальных сетях, у меня здесь первый вопрос: а есть ли какие-то сообщения, что теперь какие-то так называемые оккупационные силовики будут искать тех, кто об этом пишет? И как это влияет на общественные настроения? Это уже не такая безопасная территория, как об этом говорили оккупанты, и как людям жить с этим новым знанием?

— Люди понимают, что есть ответственность, в частности за дискредитацию российской армии. На территории временно оккупированного Крыма по состоянию на конец ноября уже 204 производства. По 169 из них принято решение о привлечении к административной ответственности жителей временно оккупированного Крыма.

Поэтому жители пытаются комментировать его сдержанно, они просто интересуются, что был взрыв и кто об этом слышал? Поскольку есть страх, как себя вести. Сама оккупационная администрация говорит, что уже созданы бомбоубежища и ими нужно пользоваться. То есть это большее социально-бытовое обсуждение во избежание ответственности.

— А насколько широко это социально-бытовое обсуждение? Потому что если в каждом домовом или районном чатике что-то такое рассказывают, то ясно, что такую информацию не скроешь, даже если оккупационная администрация не хочет это комментировать.

— У нас нет доступа к домовым чатикам, но крымские Telegram-каналы мониторим для получения информации из первых источников. В каждом из них была такая информация, она не приобретает массовый характер. И сразу же пророссийские боты реагируют на то, что это неправда и пытаются ее подавить. Мы видим, как работают правоохранители, что в настоящее время они больше направляют свои действия на подавление и нераспространение указанной информации в дальнейшем.

— Вчера я прочитал, что последние события — это еще одно напоминание для тех, кто на протяжении последних восьми лет незаконно приехал в Крым, что им пора паковать чемоданы. Жилищная недвижимость, активность этого рынка недвижимости, цены на недвижимость — это ведь тоже показатель того, как чувствует себя население, в том числе понаехавшие?

— Сначала Россия пытается действовать против Украины, создавая мифы. В этой сфере они создали миф, что Украина депортирует более 800 тысяч жителей временно оккупированного Крыма. Вместе с тем следует отметить, что жители временно оккупированного Крыма будут не депортированы, а именно выдворены на законных основаниях, поскольку граждане России, въехавшие туда после 2014 года без надлежащего оформления, находятся там незаконно и должны покинуть указанную территорию.

Оккупационная администрация приравнивает к гражданам России и граждан Украины, которые получили российские паспорта после 2014 года. Но эти паспорта не действуют, мир и Украина их не признают, граждане Украины остаются гражданами Украины. Поэтому никто из граждан Украины не будет выдворен на территорию РФ, это нужно доносить до жителей Крыма. В частности, и дети, которые проживали и получили так называемые российские паспорта после 2014 года, но имеют родителей — граждан Украины, они также граждане Украины.

— То есть они говорят о депортации, хотя это они правопреемники Советского Союза, который депортировал весь крымскотатарский народ в 1944 году. И сейчас они таким образом пытаются посеять страх у всего населения Крыма?

— Они чувствуют, что идет конец и пытаются вовлечь в свою противоправную деятельность и в страх сопротивления против Украины не только граждан Российской Федерации, но и граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма. Депортация и выдворение — это разные юридические термины. Именно депортация является преступлением, совершаемым российской Федерацией. Сейчас мы видим это и на территории Херсонской и Запорожской областей, где массово вывозятся граждане Украины на территорию Российской Федерации.