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Оккупанты пообещали обеспечить водой север Крыма к 2020 году

Сегодня, 15:32
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Тайганское водохранилище

Фото: Крым.Реалии

На север Крыма планируется поставлять воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Издание сообщило, что о планах построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова в 2019-2020 году заявил “министр промышленной политики“ Крыма Андрей Васюта.

«Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой», – рассказал чиновник.

В работе водовода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Поставки воды на полуостров прекратили после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Теги:   Украина Крым Россия

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