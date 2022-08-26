«Движение техники не прекращалось». Херсонский журналист о Антоновском мосте и ситуации в регионе — интервью 26 августа, 21:52 Эксклюзив НВ Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Константин Рыженко, журналист из Херсона, в эфире Радио НВ рассказал о том, как стоит объективно освещать ситуацию во временно оккупированном регионе и не забывать о ожиданиях украинцев, находящихся под российскими репрессиями.

Днем, 26 августа, в соцсетях сообщили о новых взрывах в Херсоне.

Ряд Telegram-каналов опубликовали видео взрывов и задымления в районе Антоновского моста.

Суспільне.Херсон также сообщило о звуках взрывов, они раздались с разницей в час около 12:45. Российские оккупанты сообщили о работе своей ПВО, но, видимо, она оказалась безуспешной. Позже в Херсонской ОВА подтвердили удары по мосту.

Видео дня

Накануне, 25 августа, местный журналист Константин Рыженко рассказал о ситуации в оккупированном регионе.

— Я увидел среди прочего, вы сообщали о том, что россияне сейчас строят из барж переправу и таким образом якобы хотят возобновить поставки. Могли бы вы подробнее рассказать об этом? Что известно о мостах, об Антоновском мосте, мы помним, что по нему снова били HIMARS, в каком он состоянии?

— Они начиная с первых ударов по мосту стали на будущее искать варианты того, каким образом будут переправлять технику и боекомплект на правую сторону Днепра, если моста не будет. И это в принципе логичное решение с их стороны, потому что украинское контрнаступление сразу анонсировало, что мосты являются приоритетной целью.

Поэтому с точки зрения военного дела это достаточно разумное решение, искать какие-то альтернативные варианты. Как у них это получается — это очень сомнительное явление. Я общался с людьми, которые работают в кораблестроительной сфере, строили эти баржи, они не думают, что это будет удачное решение.

Но мы не знаем конкретно, каким образом попытаются их использовать. Известно, что у них есть разная высота, разные люфты, зазоры. Как полноценную переправу использовать это не получится. Есть предположение о том, что они попытаются выстроить эти баржи в ряд, затопить их и сверху попытаться навести понтонную переправу.

Для того, что если там был бы обстрел понтонной переправы, она бы немного подзатонула, присела бы на уже затонувшие баржи и можно было бы, невзирая на обстрел, пытаться перебрасывать технику. Это предположение единственного логичного и разумного, что можно реализовать с технической точки зрения, считают работники судозавода.

Касаемо того, в каком состоянии Антоновский мост: несмотря на все обстрелы, он достаточно крепкий, строили его, что называется, на века, это стратегическая артерия, она строилась с большим запасом прочности. Точно так же как и Каховская ГЭС, как и второй мост, который называют Антоновским железнодорожный. Так просто их невозможно разрушить. Несмотря даже на то количество обстрелов, которое было, [на мосту] было зафиксировано движение военной техники.

— То есть движение продолжается? Именно у вас я видел, мы помним о том, что разные спикеры, представители власти Херсонской области, говорили о том, что там все остановлено. И именно у вас я видел, что нет, несмотря на то, что почти все время бомбили этот Антоновский мост, на самом деле проезд им продолжался.

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