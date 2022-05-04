В захваченном Бердянске в «мэрию» города набрали дворников и слесарей 4 мая, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Власти Бердянска не перешли на сторону оккупантов (Фото:Запорожская областная государственная администрация)

В захваченном Бердянске ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону российских оккупантов.



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Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.

В ОВА отметили, что ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой «мэрии города».

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Фейковая «новая власть» состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов «широкого профиля».

Депутаты городского совета при невозможности работать сессионно и принимать решения работают как волонтеры.

В ОВА сообщают, что «по большинству депутатов вопросов нет». Однако неизвестно, чем занимается один депутат горсовета от ОПЗЖ — оценку его действиям предоставят соответствующие органы.



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