Хроника оккупации. Как девять лет назад Россия готовила и проводила фейковый «референдум» в украинском Крыму 16 марта, 07:15 Российские военные в Симферополе в 2014 году (Фото:Stanislav Yurchenko / RFE/RL)

День срежиссированного Кремлем «референдума» 16 марта 2014 года, ставшего предлогом для оккупации украинского Крыма, был одним из поворотных событий в войне РФ против Украины.

NV напоминает, как день за днем РФ реализовывала свои агрессивные планы в Крыму.

Как в РФ приняли решение об аннексии Крыма?

Ш ли последние дни украинской Революции Достоинства, а президент-беглец Виктор Янукович уже второпях уезжал из страны. Первой точкой его пути был Харьков, затем Донецк, а потом — Крым.

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Как рассказывал НВ бывший охранник Януковича Олесь Шаран, 22 февраля 2014 года три вертолета (мужчина не исключает, что это могла быть российская военная техника) доставили их в неизвестный аэропорт, а после они вылетели на самолете в Крым.

Ночью 22 февраля президент РФ Владимир Путин провел закрытое совещание с неназванными «коллегами» (в разговоре с НВ старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд отметил, что предположительно это были директор ФСБ России Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и бывший глава российского ФСБ Сергей Иванов).

Уже утром 23 февраля Путин сообщил о своем решении об аннексии украинского полуострова: «Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы, под каток националистов».

На самом деле, к аннексии Крыма Кремль готовился раньше. Официальная дата начала российской оккупации — 20 февраля (сначала оккупанты ее не признавали, но позже она даже появилась на «медали» За возвращение Крыма). Уже к тому моменту в городах Автономной Республики Крым замечали так называемых «зеленых человечков» — кадровых российских военных без опознавательных знаков, готовящих плацдарм для захвата суверенной украинской территории.

Российский солдат без опознавательных знаков возле военной базы в Крымске селе Перевальное, 20 марта 2014 года / Фото: REUTERS / Baz Ratner / File Photo

Как оккупанты готовили фейковый « референдум»?

23 февраля — в тот же день, когда Путин поручил «начать работу по возврату Крыма» — в Севастополе собирается митинг, на котором сепаратисты выбирают российского гражданина Алексея Чалого якобы «народным мэром».

«23 февраля наши депутаты созвали заседание горсовета. Они должны были отказаться подчиняться киевским властям, создать местную милицию, исполнительный комитет и забрать себе всю власть. Но вместо этого наш горсовет выходит с решением: по вопросу признания или непризнания власти Киева нужно провести общегородской референдум», — позже признавался Чалый в интервью прокремлевскому изданию.

Причем фейковый «мэр» отметил, что к тому моменту сепаратисты «уже месяца два готовились к тому, чтобы народ был готов, был мобилизован».

Колонна российской военной техники вблизи Севастополя, 10 марта 2014 года / Фото: REUTERS / Baz Ratner / File Photo

25 февраля пророссийские силы на полуострове вновь активизируются — несколько сотен человек блокируют здание Верховного Совета Крыма, расположенное в Симферополе. Они требуют от местного парламента отказаться подчиняться Киеву и провести «референдум о независимости».

На следующий день, 26 февраля, протестующие начали сооружать баррикады возле крымского парламента. Между сепаратистами и проукраинскими активистами, среди которых было множество крымских татар, произошли стычки, в результате которых погибли два человека.

27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков захватили Верховный Совет Крыма и Совет министров Крыма, вывесив на них российские флаги. В захваченном вооруженными людьми здании местные депутаты назначили на 25 мая референдум «о статусе Крыма».

Столкновения 26 февраля возле здания парламента в Симферополе / Фото: REUTERS / Baz Ratner / File Photo

В тот же день с нарушением Конституции Украины местные депутаты назначают лидера партии Русское единство Сергея Аксенова новым премьером Автономной Республики Крым.

Ночью 27 февраля начался захват аэропорта Бельбек в Севастополе — его заняли около 400 российских военных, перекрыв подъезды к территории колючей проволокой (так называемыми «ежами»). В аэропорту совершают посадку российские самолеты, фиксируется передвижение российской техники.

1 марта Сергей Аксенов призвал Путина ввести российские регулярные войска в Крым — уже к вечеру Кремль принял соответствующее решение.

Российские военные (как правило, без опознавательных знаков) начинают активный захват украинских военных частей и инфраструктурных объектов на полуострове.

На следующий день Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила военную агрессию РФ и призвала прекратить аннексию суверенной украинской территории.

Как проходил незаконный « референдум»?

16 марта при поддержке российских военных в Крыму провели незаконный «референдум» (для Севастополя он был отдельным от «общекрымского»), бюллетени которого содержали два вопроса:

• «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»

• «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

При этом в «бюллетене» предполагался ответ лишь на один из этих вопросов и только «да» — путем отметки в соответствующем квадрате возле вопроса. Любая отметка трактовалась как ответ «да», тогда как две отметки делали бюллетень «недействительным». Вариант статуса Крыма как части Украины на условиях действующей Конституции Украины и действующей Конституции АР Крым вообще отсутствовал. А вариант о 1992 году не учитывал, что в том году существовало две редакции крымской конституции — майская и сентябрьская.



На следующее утро «глава комиссии Верховного Совета по организации референдума» Михаил Малышев сообщил о том, что якобы 96,77% опрошенных высказались за «воссоединение с РФ».

За неделю до фейкового «референдума» Конституционный суд Украины признал его неконституционным. В Совете безопасности ООН также не признали «референдум».

17 марта, основываясь на подготовленной 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом незаконной Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, была провозглашена якобы независимая «Республика Крым».

Верховный Совет АРК незаконно переименовали в «Государственный Совет Республики Крым», после чего тот обратился к России с просьбой о вхождении «республики» в качестве субъекта РФ.

18 марта российский президент Владимир Путин подписал нелегитимный и нарушающий нормы международного права так называемый «Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», которым попытался легитимизировать аннексию украинского полуострова.

Президент РФ Владимир Путин, крымский "премьер-министр" Сергей Аксенов, "председатель" нелегитимного "Государственного Совета Республики Крым" и "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый пожимают руки после подписания незаконного "Договора о присоединении Крыма к России" / Фото: REUTERS / Sergei Ilnitsky / Pool / File Photo

21 марта его «ратифицировал» Совет Федерации. В тот же день тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил: «Украина никогда не смирится с оккупацией нашей территории и будет делать все для ее освобождения».

С тех пор в течение восьми лет до начала нового полномасштабного вторжения в Украину Россия шаг за шагом превращала Крым в военную базу.

Оккупанты начали восстанавливать на полуострове все созданные во времена СССР многочисленные военные аэродромы (около 10), пусковые позиции ракетных установок, объекты ПВО, радарные комплексы, советские базы хранения ядерного оружия. Был создан новый укрепленный район на севере Крыма, а для дислокации новых воинских частей сооружали новые и реконструировали старые военные городки, жилье и необходимую для российских военнослужащих инфраструктуру.

Процессы милитаризации Крыма существенно ускорились после завершения строительства Керченского моста, который позволил России быстро передислоцировать технику и военных на остров железнодорожными эшелонами — что и происходило в течение всего 2021 года, когда Россия готовилась к началу большой войны против Украины.

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупированный Крым стал одним из основных плацдармов для развития российского наступления. Уже в первые часы вторжения российские войска двинулись через Перекоп и Чонгар, захватив 24 февраля Новую Каховку с постройками Каховской ГЭС и подошли к Херсону, тогда как другая колонна приблизилась к Мелитополю. Быстрое продвижение оккупантов со стороны Крыма позволило России в последующие дни и недели захватить вожделенный для Кремля «сухопутный коридор» между РФ и украинским полуостровом.