Охендовский рассказал, почему не ушел в отставку сам

По словам Охендовского, согласно закону, он мог уйти в отставку сам только до завершения семилетнего срока полномочий

Отправленный в отставку Верховной Радой 20 сентября вместе с еще 12 членами Центризбиркома экс-глава ЦИК Михаил Охендовский в интервью Радио НВ рассказал, почему не ушел в отставку сам, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек.

Он отметил, что, согласно законодательству, в частности Конституции, членов ЦИК может назначать и увольнять исключительно Верховная Рада по представлению президента.

"Уйти в отставку, то есть заявить о досрочном прекращении своих полномочий можно было до завершения семилетнего срока полномочий, после этого нам оставалось только ждать сначала представление президента, а затем результативного голосования по такому представлению в Верховной Раде", - объяснил Охендовский.

Напомним, у большинства членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжали выполнять свои обязанности до 20 сентября 2018 года.

18 сентября Верховная Рада увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов. Увеличение количества членов ЦИК соответствует рекомендациям ПАСЕ относительно пропорционального представительства в ней всех парламентских сил.

После увольнения 13 членов ЦИК в тот же день, 20 сентября, Рада назначила 14 новых членов Центризбиркома.