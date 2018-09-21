Охендовский: Есть основания полагать, что при участии руководства НАБУ было организовано нападение на мою жену

Отправленный в отставку Верховной Радой 20 сентября вместе с еще 12 членами Центризбиркома экс-глава ЦИК Михаил Охендовский в интервью Радио НВ заявил, что "есть основания полагать", что при участии руководства Национального антикоррупционного бюро Украины "было организовано нападение на очень близкого мне человека ", уточнив потом, что речь идет о его жене.

"И это задокументированное давление, это задокументированные фактические данные, есть люди, которые в определенный момент времени были в определенном месте, делали определенные действия с очень высокой степенью вероятности на заказ определенных лиц, которые продолжают занимать должности в правоохранительных органах", - отметил он.

По словам Охендовского, нападение на его жену состоялся в феврале 2017 года, "в разгар этой "оголтелой истерии", которую тогда НАБУ устроило вокруг этого (уголовного дела против Михаила Охендовского по подозрению в том, что он получал деньги из "черной кассы" Партии Регионов - ред.)".

Экс-глава ЦИК утверждает, что нападение "задокументировано", однако уголовное производство решили не начинать, хотя "один из компетентных органов... разбирался в обстоятельствах, было много чего установлено". Охендовский сказал также, что один из руководителей этого органа якобы сказал ему, что на тот момент еще глава ЦИК - одиозная фигура и один из последних деятелей прошлого, который занимает высокую государственную должность, и отказался официально расследовать нападение.

"Ну, зачем мы сейчас будем это делать? Все живы? Живы, никого не убили, немножко побили и все. Ну, с точки зрения имиджа нашего правоохранительного органа, мы считаем, неуместно этим вопросом заниматься дальше. Да, все установлено. Да, мы знаем, кто, как, в какое время, от кого и какие указания получил, но мы не будем этим заниматься, потому что это неуместно", - цитирует экс-глава ЦИК незазваного руководителя "компетентного органа".

31 мая 2016 года издание Украинская правда опубликовало оригиналы документов, которые отражали финансирование Партией регионов, ряда бывших и нынешних политиков, чиновников и партий. Среди прочих в документах фигурировало имя на тот момент еще главы ЦИК Михаила Охендовского.

После этого в декабре 2016 года глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому по фактам получения выплат из "черной кассы" Партии регионов . При этом следствие установило, что глава ЦИК лично расписывался в документации ПР о получении денег. Также САП подозревает Охендовского в получении $100 тысяч и $45 тысяч, о получении которых он лично не расписывался.

13 декабря 2016 года, сразу после его прибытия в аэропорт Борисполь, Охендовскому вручили уведомление о подозрении.

15 декабря 2016 года Охендовский заявил, что его имя не может фигурировать в "амбарной книге" Партии регионов.

"Моего подписи там быть не может, я никогда не ставил подписи на таких документах", - заявил глава ЦИК после допроса в Национальном антикоррупционном бюро.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что НАБУ провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете Охендовского и с нарушениями.

26 декабря Охендовский после начала одновременного допроса с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трипаком отказался давать показания.

1 июля 2017 года директор НАБУ Артем Сытник объявил, что "дело Охендовского" имеет достаточно доказательств для передачи в суд.