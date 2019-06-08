Океан Эльзы даст бесплатный концерт после съезда партии Вакарчука Сегодня, 18:35 Цей матеріал також доступний українською НВ/Кристина Бердинских Партия Вакарчука проводит съезд на Старокиевской горе НВ/Кристина Бердинских

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука Голос его группа Океан Эльзы даст бесплатный концерт.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«После официальной части съезда, концерт „ОЭ“ в 20:00», — уточнили там.

Вход на концерт свободный. Он состоится на Старокиевской горе.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Возглавит список партии сам Вакарчук.