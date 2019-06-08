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Океан Эльзы даст бесплатный концерт после съезда партии Вакарчука

Сегодня, 18:35
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Океан Эльзы даст бесплатный концерт после съезда партии Вакарчука - фото

НВ/Кристина Бердинских

Партия Вакарчука проводит съезд на Старокиевской горе

После официальной части съезда партии Святослава Вакарчука Голос его группа Океан Эльзы даст бесплатный концерт.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«После официальной части съезда, концерт „ОЭ“ в 20:00», — уточнили там.

Вход на концерт свободный. Он состоится на Старокиевской горе.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Возглавит список партии сам Вакарчук.

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Концерт Океан Эльзы (Океан Ельзи) Святослав Вакарчук

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