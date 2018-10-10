10 октября 2018, среда

Офицер ВСУ Иван Савка стал народным депутатом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Савка был заместителем командующего 79-й бригады
Фото: НикВести

Савка был заместителем командующего 79-й бригады

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом украинского военного Ивана Савку.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, он занял место Ирины Ефремовой, которая была назначена членом Центризбиркома. 4 октября ее полномочия народного депутата были досрочно прекращены.

Савка был включен в избирательный список Народного фронта на выборах в 2014 году от партии Народный фронт.

Он является заместителем командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части АА 0224, проживает в городе Николаеве. Также он был заместителем командира николаевской 79-й бригады.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома.

Перед этим Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в Раде.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове