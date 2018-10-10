Офицер ВСУ Иван Савка стал народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом украинского военного Ивана Савку.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, он занял место Ирины Ефремовой, которая была назначена членом Центризбиркома. 4 октября ее полномочия народного депутата были досрочно прекращены.

Савка был включен в избирательный список Народного фронта на выборах в 2014 году от партии Народный фронт.

Он является заместителем командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части АА 0224, проживает в городе Николаеве. Также он был заместителем командира николаевской 79-й бригады.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.

В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома.

Перед этим Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в Раде.