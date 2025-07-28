Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV — о том, каким будет голосование за законопроект президента Владимира Зеленского 31 июля , когда в Верховной Раде должны вернуть независимость НАБУ и САП.

— Все выходные были заявления и опровержения информации о том, что якобы у народных депутатов в этот четверг не наберется голосов, чтобы проголосовать за восстановление независимости САП и НАБУ. А допускаете ли вы, что именно в этот четверг народные депутаты от Слуги народа проявят впервые «субъектность» и не поддержат президентский законопроект о восстановлении независимости САП и НАБУ?

— Слушайте, это такая себе субъектность. Давайте, пожалуй, с этого начнем.

Очевидно, что у многих есть, видимо, такие желания. Потому что, насколько мне известно, последние заявления президента, которыми он фактически переложил ответственность на народных депутатов, многих депутатов возмутили и разозлили.