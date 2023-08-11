В Украине ликвидируют Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести 11 августа, 05:20 Олег Котенко (Фото:Facebook / Олег Котенко)

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел павших военнослужащих.

Это в комментарии hromadske подтвердил уполномоченный Олег Котенко.



Официально Кабмин об этом не сообщал, однако Котенко подтвердил это решение. По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.

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Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более 10 тысячами родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы.

Он говорит, что и в дальнейшем будет помогать людям, насколько сможет, «но без полномочий это будет трудно».

В апреле 2022 года Кабинет Министров создал в ведомстве Министерства реинтеграции должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его Секретариат.

По результатам отчета уполномоченного за 2022 год, Офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел; создал 7 групп для поиска тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на ранее оккупированные территории и провели эксгумацию более 700 тел, вещей и документов; разыскал и вернул для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений. Всего было начато около 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести лиц.

В мае 2023 года в Украине был введен Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В настоящее время официально подтверждено примерно 23 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести из-за военных действий.