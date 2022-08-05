«Ставят преданных, а не профессионалов». Генерал Кривонос рассказал о влиянии Офиса президента на Залужного и кадровые решения в ВСУ

5 августа, 11:06
Эксклюзив НВ
Сергей Кривонос (Фото:Kryvonos Serhii via Facebook)

Сергей Кривонос (Фото:Kryvonos Serhii via Facebook)

Генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО в 2016—2019 годах Сергей Кривонос считает, что политическому руководству страны необходимо менять кадровую политику, в частности, в отношении Сил специальных операций.

«К сожалению, и предыдущий руководитель [ССО], и нынешний не вызывают высокого доверия, потому что эти люди посторонние, они не знают этой системы, „левые“, как говорится. То, что непосредственно ССО использовались в качестве штурмовой пехоты даже в том же Северодонецке или Лисичанске, а в каждого из этих бойцов вложены десятки, миллионы гривен, а в некоторых и долларов — это меня угнетало. С учетом того, что есть определенные заинтересованности в Офисе президента сохранить этих людей, они ставят молчаливых, преданных, а не пользующихся авторитетом профессионалов», — рассказал Кривонос в эфире Радио НВ.

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Президент Владимир Зеленский 29 июля представил личному составу нового командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко. Его предшественник Григорий Галаган переведен на другое направление — для обновления СБУ он назначен первым заместителем руководителя Центра спецопераций А СБУ.

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Кривонос считает профессионалом, но отмечает, что в его работу вмешиваются:

«Залужный очень часто не может делать определенные вещи, потому что хоть и является главнокомандующим, но в определенных моментах окружение президента Украины руководит его процессами. Это видно даже со стороны. То, что не может быть осуществлена определенная кадровая политика, не могут убрать людей, которые не справились со своими обязанностями долгое время — это тоже показатель этого. Это же подход партии „зеленых“ (Слуги народа — ред.): „Пусть он не способный, но наш, преданный“».

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Такие кадровые решения генерал сравнил с назначением на должность руководителя симфоническим оркестром человека, не знающего нот:

«У нас ставят руководить сложными военными оркестрами тех, кто даже нот не знает, но они очень классные ребята. <…> Инициативные, самоуверенные идиоты полагают, что со всем справятся. Они перепрыгнули огромное количество [ступеней лестницы] и преданные. <...> Много уже даже во время большой войны провальных операций было потому, что руководили и планировали дилетанты», — сказал Кривонос.

https://www.youtube.com/watch?v=199AVgXyTUM
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Война в Украине Радио НВ Офис президента Украины Сергей Кривонос Валерий Залужный Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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