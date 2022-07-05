«Генерируют то, что могут». Почему Кабмин работает на уровне бюрократии облсовета и как это не нравится ОП — интервью с журналистом 5 июля, 19:57 Эксклюзив НВ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль via Telegram)

В ситуации, когда Кабинет министров Украины должен генерировать прорывные проекты, он работает на уровне бюрократии областного совета и это не нравится Офису президента, рассказал Радио НВ Роман Романюк, политический обозреватель Украинской правды.

— Вышел текст, который называется Кабмин мира и войны, очень много было вопросов, правда ли сейчас будут менять Кабмин. Правда ли, что у Шмыгаля сейчас проблемы или правда, что он может осенью уйти в отставку?

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— Ответ о Кабмине состоит из двух частей. Первое, что Кабмин Шмыгаля — пожалуй, первый в истории Кабмин, в котором не менялось, не знаю, людей может семь-восемь, скелет от первого состава. Их, условно, 20 человек в этом Кабмине, по-моему, чуть ли не половину из этих людей сменили с момента назначения. На некоторых должностях уже по три человека сменилось. Смена Кабмина — это не так, как раньше, что собрались, закрылись в кабинете руководители политических партий, президент, нарисовали какую-то шахматную доску, поделили и все, до конца каденции они его не двигают, потому что иначе вся властная конструкция рассыплется. Поскольку у Зеленского нет каких-либо партнеров, перед которыми он имеет какие-то политические обязательства, он может сам себе кого угодно в любой момент переставлять, по крайней мере, мог раньше, сейчас не знаю. За счет этого плюс за счет того, что появлялись какие-то политические обязательства, кому-то замминистра, кому-то помочь министру назначить какие-то эти вещи; плюс провалы тех, кого назначали или смена какого-нибудь государственного курса. Следствием этих событий стало то, что в Кабмине Шмыгаля разве что Шмигаль как-то обеспечен, потому что если его уволят, то уже уволят всех. А так там постоянная ротация состава, какие-то постоянные обновления. Поэтому изменения в Кабмине были, есть и я думаю, что будут, по крайней мере, при Зеленском и при такой конфигурации власти постоянно.

Вопрос премьер-министра несколько раз раньше поднимался, еще до полномасштабного российского вторжения, но он всегда упирается в то, что если Зеленский уволит Шмыгаля, то ему нужно найти какого-нибудь «другого Шмыгаля», потому что в принципе не важно, кто в этой конструкции Шмигаль, важно, чтобы он выполнял эту ролевую модель Шмыгаля. Кабмин — это высший орган исполнительной власти, но в этой конструкции власти, которую выстроил Зеленский, он сведен к некоему исполнительному органу, как у каждого облсовета есть свой исполнительный орган. Так и здесь, Офис президента, по сути, имеет свой исполнительный орган — Кабинет министров. Хотя на самом деле Кабинет министров подотчетен Верховной Раде, а не Офису президента, Верховная Рада назначает Кабинет министров, коалиция вносит представление на министров (кроме двух). Премьер-министра она также дает президенту, предлагает, он вносит, но это ее инициатива. То есть Кабмин — это исполнительный орган по сути, конституционно, подчиненный Верховной Раде, а не президенту, но у нас все так перестроено. И тогда, когда за конституционной логикой следовать, то провалы Кабмина — это провалы Верховной Рады и политическую ответственность несут избранные народом народные депутаты. А когда Кабинетом министров руководят никем не избранные заместители никем не избранного главы Офиса президента, то это немного нарушает даже не только политическую, а какую-то конституционную логику этих процессов. Но тем не менее, какая ситуация есть, такая есть.

— Помнишь, мы с тобой говорили, что по влиятельности некоторые заместители главы Офиса президента круче, чем министры и вице-премьеры?

— Однозначно, здесь в чем крутизна? В том, что они заказчики государственной политики. Не министры, кто такой министр? Это человек, отвечающий за реализацию какой-то государственной политики в определенной сфере. Не министры генерируют идеи и говорят, что они будут делать, а какой-нибудь чиновник из Офиса президента, органа, которого даже нигде в Конституции нет, не предусмотрен. Просто большое-большое собрание секретарш президента. Они определяют, что государство будет делать, они генерируют и заказывают государственную политику. Не Верховная Рада, не Кабинет Министров, а они. И потому они говорят вице-премьерам, какие третьи-четвертые-пятые люди в стране, что они будут делать, хотя их никто не выбирал, ничего подобного.

До начала полномасштабного вторжения конфигурация Шмыгаля всех устраивала, Зеленский говорив «хочу это», Шмыгаль говорил «очень хорошая идея, Владимир Александрович, мы сейчас сядем Кабмином и подумаем, как ее реализовать». Зеленский говорит: хочу зафиксировать цены на топливо на заправках. Будет сделано, фиксируем цены на горючее на заправках.

— Знаешь, как они говорят? Гениально, делаем.

— Гениально, да. Очень ответственная позиция и взвешенная политика. Зафиксировали цены на горючее на заправках, трейдеры говорят: в мире цены подскочили. если мы будем продавать по этим ценам, то будем работать себе в убыток. Соответственно, горючее исчезло, плюс разбомбили заводы, нефтебазы, все начало пылать. Зеленский собирает и говорит: друзья, я хочу, чтобы было горючее на заправках. Они отвечают: через неделю сделаем, — и побежали делать. Вот так это работает.

Но проблема такой конструкции в том, что она работает только тогда, когда наверху постоянно генерирует вот это «хочу такое, хочу сякое, хочу еще какое-то». А когда у него, у Зеленского не хватает времени ни на что другое, кроме всех ежедневных многочасовых переговоров, поисков оружия, каких-то международных контактов, поездок на фронт. Когда он работает президентом, у него не остается времени еще быть якобы главой правительства. А в этот момент правительство логично должно бы было, каждый министр в своей сфере делать то, что ему стоит делать, но он сидит и ждет, пока из Офиса президента ему пришлют, что делать. И пока Зеленский президент, то оказалось, что некому быть премьер-министром, нет Кабмина, который возьмет на себя работу Кабмина. И это ощутимо начало раздражать самого Зеленского, потому что он говорит, ну ведь я не могу все делать. Хотя он построил такую систему, где ничего не работает без того, чтобы он сказал, что делать. Поэтому у них сейчас определенный когнитивный диссонанс, который выливается в какое-то появление напряжения между Банковой и Грушевского, уже в какие-то ссоры временами переходит, какое-то накопление недовольства.

Они могут его решить и в рамках этой конструкции, увеличив разнарядки для министров, условно говоря, но в принципе для того, чтобы решить такие масштабные вопросы, стоящие перед страной, вроде энергетического кризиса, военного кризиса, демографического, экономического кризиса. Надо генерировать нестандартные, крупные комплексные проекты, которые будут менять ситуацию очень быстро и структурно. И вот на этом этапе, когда Зеленский заказывает Кабмину написать, придумать какие-нибудь программы, как мы выйдем из этой ситуации, как решим эту проблему, где возьмем энергоносители, подобные вещи. Кабмин генерирует то, что он может сгенерировать, но в этом нет какой-то прорывной силы. Нет какого-либо масштаба, легкости и понятности решений, действий и алгоритмов, которые приведут к этому. А это все какое-то такое, в рамках бюрократии уровня какого-то облсовета. То есть где закон принять, где еще что-то, поэтому Зеленский оказался в ситуации, когда ему и не хотелось бы сменить Шмыгаля, но без того, чтобы найти людей, которые могут быстро генерировать какие-то комплексные решения и быстро их воплощать, есть ощущение, что дальше оно двигаться не сможет.

— Зеленский такой сидит и думает: блин, это придется мне на фракцию ехать, объяснять депутатам, почему я хочу этот Кабмин уволить, зачем мне это нужно?

— Я думаю, депутаты сами понимают. Это знаешь, что у тебя был какой-то школьный друг, ты взял его на работу, а он всю жизнь на четверки учился. И в принципе вроде бы неплохо, но и никакого вау-эффекта нет. И как-то неудобно его выгнать, мол, оно что-то вроде как работает, но нет какой-то динамики, роста, быстрого движения, как тебе хотелось бы. А с другой стороны, если не выгнать, а что будет дальше? Дальше будем стоять в этом каком-нибудь большом застое. Поэтому в такой ситуации, мне кажется, сейчас Зеленский, когда в принципе оно все более или менее, но как-то хотелось бы быстрее, дальше и сильнее.

— А если вдруг так произойдет, что весь Кабмин уйдет в отставку, наберут новых людей, будет новый премьер-министр, ситуация в целом как-то изменится? Те отношения Офиса президента с Кабмином выйдут на новый уровень?

— Если менять Шмыгаля, если менять этот вид взаимоотношений Офиса и Кабмина, когда Кабмин, по сути, подотчетен Офису президента и в таком формате они сотрудничают. То в такой раскладке нет смысла увольнять Шмыгаля, для чего? Чтобы просто найти кого-то другого, кто будет выполнять ту же функцию? В этом нет какого-либо стратегического смысла. Менять Шмыгаля можно только на какую-то ролевую модель хотя бы вроде условного Гройсмана при Порошенко, когда вроде бы это члены одной команды, но, с другой стороны, пойди заставь его что-то сделать. Он сам что-то придумал, взвесил, у него есть даже какие-то политические амбиции, что в принципе неплохо. Есть возможность какого-то балансирования и отстраненности, Зеленский может сказать: ой, нет-нет, это не я сделал, это все он сделал, то есть какой-то негатив туда сбросить. А с другой стороны, тот может сказать: я этого не делал, это Зеленский придумал, это все не так, а мы сделаем так. Определенное противостояние и субъективация премьер-министра, когда премьер-министр — не фунт, а настоящий премьер-министр. В такой ситуации есть смысл менять премьера, потому что с одной стороны Зеленский может создать другого политического субъекта, который будет набирать вес, но с другой стороны он эту колоссальную ответственность перед историей, перед государством и перед миром должен с кем-то поделить. на кого-то опереться в такой большой ситуации.

Я думаю, что люди, способные как-то взять в руки ту ситуацию в стране, которая сейчас есть, они никогда не пойдут быть Шмыгалем, это я гарантирую. Если не менять подход к тому, как функционирует власть, то неважно, кто будет выполнять роль Шмыгаля. А люди, которые могли бы реально изменить качество игры, в такую конфигурацию не пойдут.

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