В шаге от громкого провала. Как Банковая собиралась взять под контроль НАБУ, и при чем здесь G7 7 сентября, 11:00 Эксклюзив НВ Комитет ВР, с одобрения заместителей главы ОП Олега Татарова (слева) и Андрея Смирнова (справа) попробовал покуситься на независимость НАБУ (Фото:коллаж НВ)

Часть президентской фракции с подачи ОП планировала ограничить независимость антикоррупционной вертикали, что впервые за время полномасштабной войны вызвало публичное недовольство со стороны международных партнеров.

5 сентября парламентский комитет по организации госвласти и региональному развитию, и его руководитель Андрей Клочко из президентской фракции Слуга народа (СН), едва не довели Киев до первого за время полномасштабной войны громкого противостояния с западными партнерами из стран Большой семерки G7.

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В тот день структура, руководимая Клочко, одобрила законопроект № 7654, который имел все шансы разрушить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Причем по профилю этот документ должен был рассматривать антикоррупционный комитет ВР.



Принятие проекта уже на уровне Рады было запланировано, по данным источников НВ во власти, на 7 сентября. Однако накануне документ подвергли резкой критике антикоррупционные активисты, медиа и даже некоторые парламентарии. А потом еще и появилась позиция Большой семерки (G7).



«Послы G7, как давние сторонники борьбы с коррупцией, обеспокоены законопроектом № 7654, за которым мы внимательно следим, — заявили представители Большой семерки. — Он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедуры отбора руководства ключевых антикоррупционных институтов Украины».



После этого заявления вечером 6 сентября законопроект внезапно исчез из повестки дня Рады, а на сайте ВР зарегистрировали совсем новый — уже без опасных норм.



Как рассказал НВ на условиях анонимности влиятельный собеседник в парламенте, приближенный к Банковой, заявление G7 очень быстро привело в чувство Офис президента (ОП). Да и позиция самого Владимира Зеленского, который «разобрался в ситуации», также повлияла.



«Мы просто забудем об этом законопроекте, — объяснил этот собеседник. — В повестку дня сессии его не включили, а к следующей он погибнет».



Попытка сделать НАБУ «своим»?



Свой законопроект Клочко в начале сентября решил провести через комитет, в котором он председательствует, хотя тот и не имеет никакого отношения к антикоррупционной политике.



Появился документ именно сейчас в стенах парламента не просто так: в 20-х числах сентября специальная комиссия должна объявить конкурс по избранию нового директора НАБУ. Сейчас этот пост вакантен.



То есть у парламента еще есть немного времени, чтобы попытаться изменить правила, по которым избирают директора Бюро.



Собственно, одна из норм Клочка это и предлагает: отменить действующие ограничения, запрещающие кандидатам, которые последние 2 года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях, подаваться на конкурс. Это новшество открывало двери перед всеми представителями СН. Одним из кандидатов от президентской силы мог стать, по данным источников НВ во фракции СН, «слуга» с юридическим образованием Сергей Ионушас.



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