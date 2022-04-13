«Россия реанимирует политические трупы». В Офисе президента отреагировали на «угрозы» Медведева 13 апреля, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние заявления замглавы российского совета безопасности Дмитрия Медведева и заявил, что у него нет никакого влияния в России.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

В своем Telegram-канале Подоляк написал, что, хотя Медведев был премьером и президентом России в течение 14 лет, сейчас его единственный способ напомнить о себе — сказать нечто «гадкое и традиционно глупое» по поводу Украины.



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«Субъект Медведев совершенно точно не имеет никакого влияния в россии. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — #Жалкий», — добавил советник главы ОП.

По словам Подоляка, в последнее время Россия постоянно «прибегает к реанимации политические трупы».

Комментируя задержание СБУ кума Владимира Путина и нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Медведев заявил, что украинским должностным лицам «стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».



Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.



Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ». Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».



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