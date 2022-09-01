Лукашенко рассказал об истинной подоплеке фейка о «конфликте между политиками и военными» в Украине — Офис президента 1 сентября, 20:31 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на фейк о «конфликте между военным и политическим руководством Украины», который в четверг, 1 сентября, транслировал беларусский диктатор Александр Лукашенко на «открытом уроке».

В предоставленном НВ комментарии Подоляк отметил, что на фоне существенных проблем в военном плане спецслужбы страны-агрессора РФ будут резко усиливать ставку на дестабилизацию ситуации в Украине, в том числе распространяя фейки о таком «конфликте». По его мнению, украинские Telegram-каналы, медийщики и блогеры, откликаясь на вражеские фейковые вбросы, «реально доигрывают чужую постановочную игру, о сути которой так детально рассказал Лукашенко».



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«Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина Лукашенко… Сегодня этот субъект вполне внятно и детально рассказал об истинной подоплеке одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии… якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в самое ближайшее время… некий переворот, так как военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм президента Зеленского. Крайне симптоматичное заявление, которое вполне четко расставляет ключевые акценты», — заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что слова беларусского диктатора показывают, «откуда на самом деле растут ноги» у этой информационно-психологической операции и каковы ее настоящие цели.

"…Именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях РФ. Очевидно, что к реальности это не имеет ни малейшего отношения. Очевидно также, что Лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры", — добавил он.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что фейк о «конфликте» между Генеральным штабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны — это российская информационно-психологическая операция, цели которой — создать конфликт внутри руководства Украины и украинского общества, ослабить центр принятия государственных решений и оборонный и наступательный потенциал.

Режим диктатора Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, беларусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по беларусской территории свое оружие и технику.

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