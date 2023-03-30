«За реформы наказывать нельзя». Банковая дискредитирует НАБУ и САП, чтобы их разрушить — интервью NV с Омеляном об обвинениях в коррупции
Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры Украины (Фото:Александр Волчанский / Facebook)
28 марта Верховный суд окончательно оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу о снижении портового сбора.
Политик считает, что таким образом образовалась новая судебная практика — за реформы наказывать нельзя. Ведь Омеляну кажется, что в Офисе президента договорились с отдельными сотрудниками НАБУ и САП об открытии уголовных производств именно против реформаторов, чтобы дискредитировать антикоррупционные органы, а в конце концов разрушить их собственными руками.
Для чего это делается, являются ли таким же «преследованием реформаторов» дела против Андрея Коболева и Андрея Пивоварского, Омелян рассказал в интервью Radio NV.