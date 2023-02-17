Банковая включила режим босса. Часть депутатов СН возмущены отношением к ним со стороны ОП — источники NV 17 февраля, 15:05 Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Взаимодействие Офиса президента с представителями фракции Слуги народа в последнее время сильно напоминает отношения работодателя и наемных работников.

С Банковой идут указания, а в обратном направлении — ничего: неформальные контакты депутатов фракции Слуги народа (СН) с командой Андрея Ермака сильно ослабели. Об этом идет речь в материале NV Скрытая жизнь Рады. Во что Банковая и война превратили парламент, и кто там кому теперь союзник.

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По словам собеседников редакции из числа депутатов президентской фракции, для большинства из них коммуникации с Офисом президента (ОП) стали односторонними. Мол, с Банковой во фракцию, которая сейчас имеет 247 мандатов, все чаще поступают не предложения по законопроектам, а детальные инструкции к действиям. «Хуже всего то, что главы комитетов [представители СН] продолжают делать вид, словно мы еще согласовываем какие-то нормы законопроектов, — рассказал один из топ-депутатов СН. — На самом деле, голосовать будем за версию из ОП».

Часть «слуг» возмущены тем, что самую важную информацию им сообщают не на Банковой, а в ТГ-каналах некоторых представителей оппозиционных фракций. «Наши [депутаты СН] скорее прочитают новости [депутата от Голоса Ярослава] Железняка или у [депутата порошенковской Евросолидарности Алексея] Гончаренко», — рассказал NV один из топ-представителей парламентской команды СН.

Кроме того, некоторые парламентские соратники президента обижены на Ермака и Ко за спущенный с Банковой запрет на выезд за границу (исключая случаи командировок).