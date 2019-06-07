Официально. Вакарчук возглавит список Голоса в Раду Сегодня, 18:44 Цей матеріал також доступний українською НВ Вакарчук пообещал удивить списком Голоса НВ

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук официально объявил, что возглавит ее список на выборах в Раду.

«Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены. Это как раз сейчас происходит. Я буду первым номером в списке», — заявил он в интервью Интерфакс-Украина.

Вакарчук также снова заверил, что действующих политиков в списке Голоса не будет.

«Наш список вас удивит. В хорошем смысле», — отметил он.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Съезд партии Голос пройдет в субботу, 8 июня, на Старокиевской горке в Киеве.