Одиозного Семочко заметили в Администрации президента Сегодня, 07:28 5376 Цей матеріал також доступний українською Денис Бигус/Facebook Семочко в АП Денис Бигус/Facebook

Заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого подозревают в получении взяток и госизмене, сфотографировали в Администрации президента.

Фото на своей странице в Facebook выложил журналист-расследователь Денис Бигус.

"Если у него в папке заявление по собственному, то в ход пошла уже не просто тяжелая предвыборная артиллерия, а прям ядерные удары", - прокомментировал журналист.

Напомним, журналисты программы Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко обладают российским гражданством и бизнесом в Крыму.

После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку на предмет наличия в действиях разведчика признаков государственной измены.

Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.