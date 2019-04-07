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Одиозного Семочко заметили в Администрации президента

Сегодня, 07:28
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Одиозного Семочко заметили в Администрации президента - фото

Денис Бигус/Facebook

Семочко в АП

Заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого подозревают в получении взяток и госизмене, сфотографировали в Администрации президента.

Фото на своей странице в Facebook выложил журналист-расследователь Денис Бигус.

"Если у него в папке заявление по собственному, то в ход пошла уже не просто тяжелая предвыборная артиллерия, а прям ядерные удары", - прокомментировал журналист.

Напомним, журналисты программы Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко обладают российским гражданством и бизнесом в Крыму.

После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье "получение взятки", а Служба безопасности Украины начала проверку на предмет наличия в действиях разведчика признаков государственной измены.

Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.

Теги:   Государственная измена Коррупция Администрация президента Украины НАБУ СБУ

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