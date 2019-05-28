Один из соратников Тимошенко заявил о выходе из Батькивщины Вчера, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Андрей Сенченко / Facebook Андрей Сенченко возглавляет общественное движение Сила права Андрей Сенченко / Facebook

Член политсовета партии ВО Батькивщина, координатор «военного кабинета» Юлии Тимошенко Андрей Сенченко заявил о выходе из партии.

«Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии Батькивщина. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена», - написал он в Facebook.

Сенченко отметил, что в его решении выйти из Батькивщины измены нет. По его словам, подходы Батькивщины и его общественного движения Сила права к стратегии действий и формирования команды существенно отличаются.

«Не надо искать конфликтов - я с большим уважением отношусь к Юлии Владимировне, ее вкладу в развитие украинского государства и попытке сделать украинцев счастливыми. Уверен, она и в дальнейшем будет настойчивой на этом пути», - сказал политик.

При этом бывший нардеп обрушился с резкой критикой на политиков, которые пришли к власти после Революции Достоинства.