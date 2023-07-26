«Он сказал все, что думает». Как иерархи УПЦ МП реагируют на уничтожение собора в Одессе и что может измениться в церковной политике 26 июля, 16:29 NV Премиум Последствия российского удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук, в интервью Radio NV объяснил, как на российские удары по Одессе, в том числе и на разрушение Спасо-Преображенского собора, отреагируют архиереи УПЦ Московского патриархата и что может измениться в церковной жизни Украины.

— Есть несколько очень влиятельных, кажется, функционеров УПЦ МП. И среди них человек, который очень давно был известен своими именно пророссийскими взглядами, ничего не скрывал. Речь идет о Митрополите Одесском и Измаильском. Его зовут Агафангел.

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После того, что произошло, после этой очередной варварской атаки по Одессе, разрушений, которые претерпел Спасо-Преображенский собор, он обратился к, фактически, как это сказать, своей матери-церкви, к РПЦ.

И говорил о том, что произошло, я процитирую: «ночью самое страшное событие в новейшей истории. Российская ракета по указанию командования Российской Федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы». Как вы думаете, это какое-то такое изменение, которое является очень важным, или, возможно, мы уделяем слишком много внимания такому заявлению владыки Агафангела?

— Да, действительно, целый ряд заявлений достаточно жестких от людей, в отношении которых у меня лично не было особых надежд, прозвучало как следствие этой атаки на Спасо-Преображенский собор в Одессе. Честно говоря, я ждал, и, мне кажется, нормально ждать, чтобы подобная реакция была бы сразу после начала войны — реакция на гибель людей. Потому что люди важнее, чем храмы. То, что люди погибли и продолжают гибнуть — это не вызвало, к сожалению, такой реакции, которую вызвало разрушение этого храма. Но хорошо и то, что по крайней мере разрушение этого храма стало таким триггером, который запустил эту цепную реакцию фактически заявлений.

Действительно, как я сказал, я не ожидал таких заявлений ни от Митрополита Агафангела, ни от его викарного епископа Виктора Арцизского, который еще жестче высказался и написал относительно этих событий. Если сравнить, например, заявления Митрополита Агафангела в 2012 году, я очень хорошо помню его поздравительное письмо, которое он направил тогда переизбранному президенту Путину, где он просто пропел такой византийский панегирик российскому президенту. Он поздравил его с избранием раньше даже патриарха.