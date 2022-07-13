Школы до сентября нужно подготовить к очному обучению — Шмыгаль

13 июля, 16:41
Денис Шмыгаль в Черниговском областном лицее (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

Денис Шмыгаль в Черниговском областном лицее (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

В Кабинете министров ожидают, что местные власти подготовят учебные заведения к очному обучению с 1 сентября до начала учебного года. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 13 июля.

По словам Шмыгаля, ключевой приоритет при подготовке образовательных учреждений к учебному году — безопасность учеников. Там должны быть правильно оборудованные укрытия с вентиляцией, обогревом и возможностями проводить обучение при необходимости.

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«От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это невозможно, будет применяться смешанная система обучения», — сказал премьер.

Президент Владимир Зеленский 12 июля ответил на петицию о запрете очного обучения в учебных заведениях во время военного положения и попросил Дениса Шмыгаля изучить этот вопрос.

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Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook) Социализация vs безопасность. Министр образования и науки рассказал, какая форма обучения будет преобладать в Украине с 1 сентября

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Школа Школы Кабинет министров Украины Учебный год 1 сентября Бомбоубежище Укрытие Денис Шмыгаль Война России против Украины

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