«Все не так, как они планировали». Трудно определить, как оккупационная «власть» представляет уже факт своего физического выживания — интервью с журналистом 4 октября, 23:05 Эксклюзив НВ С 23 по 27 сентября россияне имитировали так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне показательных аннексий оккупированных украинских территорий РФ и параллельных наступлений ВСУ на ряде направлений местные коллаборанты фактически уже не могут понимать, сколько они проживут физически, рассказал Радио НВ Александр Демченко, журналист Донбасс.Реалии.



Александр Демченко журналист Донбасс.Реалии

— Предводители террористов «Л/ДНР» были на прошлой неделе в Кремле и праздновали там незаконную аннексию. А в это время россиянам на Донбассе очень активно насыпали ВСУ. Как у них это все сочетается и к чему готовятся предводители террористов на фоне очевидных успехов украинской армии?

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— Одновременно с тем, как в Кремле происходили эти пафосные события, речь Путина о незаконной аннексии украинских областей, действительно как раз в это же время уже началась зачистка Лимана и окрестных населенных пунктов.

Сложно себе сказать, что там в голове происходит у этих предводителей, у самого Путина и у всех, кто организовал эту так называемую «специальную военную операцию», как это называют в РФ, по поводу всех этих событий.

Здесь можно только пошутить, что в момент провозглашения этой аннексии, «присоединение территорий» произошла обратная «аннексия» Лимана и этого выступления, которое образовалось благодаря наступлению ВСУ по двум направлениям, в сторону Ямполя и с севера.

Здесь нужно обращаться к психоаналитикам, к тем, кто занимается физиогномикой, если это можно считать каким-то серьезным занятием, по поводу того, как на это реагируют люди, особенно эти предводители группировок «Л/ДНР», я уже не говорю о руководителях оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в тот момент, когда они понимают, что инициатива на фронте все же переходит к ВСУ.

Военные аналитики уже говорят о том, что ВС дальше нацелены на наступление на север Луганской области, некоторые были захвачены после 24 февраля этого года в направлении Сватово, Старобельска.

Если читать, что пишут на Западе, тот же известный у нас в Украине Институт изучения войны и вообще западные СМИ о том, что, по всей вероятности, это будет успешное наступление при нынешних условиях и динамике на линии фронта на этом направлении.

Поэтому сложно говорить об их настроениях и что они думают, как они вообще представляют свое физическое, в прямом смысле слова, выживание и будущее. Но видим, что до сих пор в Кремле пытаются столь хорошую мину держать и говорить, что впереди только успехи, мы победим сначала Украину, весь Запад и т. д. Но ведь видим, что на мелких тактических деталях об этом вообще не может быть речи.

— Институт изучения войны также пишет, что Путин уже готов, вероятно, пожертвовать Луганской областью, лишь бы сохранить захваченные южные территории. В этом плане тоже интересно, что там у них, о чем заявляют эти террористы, к чему они готовятся?