"Очередные манипуляции": Украина ответила на предостережения России относительно границы в Азовском море

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало предостережения Москвы от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.

В российском МИД призвали официальный Киев "воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает". При этом Россия отвергла обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе, назвав проверки судов в Азово-Керченской акватории "обоснованными и правомерными".

В ответ украинские дипломаты назвали заявление МИД РФ "манипуляциями и вольной трактовкой" договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

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"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение договора 2003 года не дает России права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты", - заявили в МИД Украины.

По данным украинского дипломатического ведомства, Россия своими чрезмерными инспекциями в Азовском море препятствует свободе судоходства, установленной Конвенцией ООН по морскому праву и двусторонней договорной базой.

"Украина продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - отметили в МИД.

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Азовское море. Американский журналист – о новом фронте войны с Россией

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству определить координаты срединной линии между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.

19 ноября высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини анонсировала принятие конкретных мер за "чрезмерные инспекции" РФ украинских и европейских судов в Азовском море.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.