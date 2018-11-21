"Очередные манипуляции": Украина ответила на предостережения России относительно границы в Азовском море

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало предостережения Москвы от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.
В российском МИД призвали официальный Киев "воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает". При этом Россия отвергла обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе, назвав проверки судов в Азово-Керченской акватории "обоснованными и правомерными".
В ответ украинские дипломаты назвали заявление МИД РФ "манипуляциями и вольной трактовкой" договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
Смотрите также
"Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение договора 2003 года не дает России права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты", - заявили в МИД Украины.
По данным украинского дипломатического ведомства, Россия своими чрезмерными инспекциями в Азовском море препятствует свободе судоходства, установленной Конвенцией ООН по морскому праву и двусторонней договорной базой.
"Украина продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - отметили в МИД.
Смотрите также
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству определить координаты срединной линии между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском море, Керченском проливе и Черном море.
19 ноября высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини анонсировала принятие конкретных мер за "чрезмерные инспекции" РФ украинских и европейских судов в Азовском море.
С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, задерживая для необоснованных проверок суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования