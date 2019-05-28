«Очень много работы». Зеленский был шокирован в первые дни президентства Вчера, 22:31 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский на Книжном арсенале пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был «немного шокирован» огромным объемом работы в первые дни работы на посту главы государства.

«Очень много работы», — рассказал он в комментарии корреспонденту AFP в кулуарах Книжного арсенала в Киеве.

Зеленский заявил, что намерен переехать в новый президентский офис. «Мне не нравится атмосфера, здание [Администрации президента на Банковой]», — сказал президент.

Напомним, что на Книжном арсенале Владимиру Зеленскому подарили книгу Политика для начинающих. Сам Зеленский заявил, что покупал книги для своих детей.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.