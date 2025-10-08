Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде во время выступления в Раде (Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko)

52% украинцев считают, что деятельность фракции Слуга народа в Верховной Раде препятствует развитию Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные в среду, 8 октября.

По данным опроса, деятельность Слуги народа полезной считают лишь 25% граждан. В то же время, по сравнению с февралем 2025 года, оценка деятельности фракции президента улучшилась.

Реклама

Также 38% опрошенных украинцев считают, что деятельность партии Европейская солидарность идет на пользу Украине. В то же время 36% граждан считают, что ее работа скорее препятствует развитию.

33% украинцев положительно оценивают деятельность парламентской фракции Голос, тогда как 27% - наоборот, считают ее вредной для страны. Еще 40% респондентов не смогли определиться.

Фракцию Батькивщина считают полезной для государства 25% опрошенных, тогда как почти половина (48%) убеждены, что ее деятельность скорее тормозит развитие Украины.

Самый низкий уровень поддержки среди названных политических сил имеет группа Платформа за жизнь и мир — только 15% респондентов оценили ее работу как идущую на пользу государству, зато 43% заявили, что она вредит Украине.

Инфографика: КМИС

Исследование КМИС проведено с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. Участие приняли 1029 респондентов из всех регионов, кроме территорий, временно оккупированных РФ. В выборку также вошли внутренне перемещенные лица, но не включались украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.