Оценил бытовые условия и посетил блиндаж: появилось видео первого визита Зеленского на передовую
В пресс-службе президента Владимира Зеленского опубликовали видео его первого посещения зоны боевых действий на Донбассе в статусе главы государства.
Зеленский оценил бытовые условия, в которых несут службу украинские военные.
Он попросил показать, где солдаты умываются и спят.
Главнокомандующего удивило наличие бойлера в комнате, где отдыхают военнослужащие, а также следы обстрелов 2015 года на окнах.
Зеленский также посетил блиндаж военных и понаблюдал за позициями противника.
Ранее сообщалось, что Зеленский совершил первую рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил в Луганской области в 400 метрах от позиций противника.
Его сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.