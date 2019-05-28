Оценил бытовые условия и посетил блиндаж: появилось видео первого визита Зеленского на передовую Сегодня, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Владимира Зеленского Зеленский посетил Станицу Луганскую и Счастье Пресс-служба Владимира Зеленского

В пресс-службе президента Владимира Зеленского опубликовали видео его первого посещения зоны боевых действий на Донбассе в статусе главы государства.

Зеленский оценил бытовые условия, в которых несут службу украинские военные.

Он попросил показать, где солдаты умываются и спят.

Главнокомандующего удивило наличие бойлера в комнате, где отдыхают военнослужащие, а также следы обстрелов 2015 года на окнах.

Зеленский также посетил блиндаж военных и понаблюдал за позициями противника.

Ранее сообщалось, что Зеленский совершил первую рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил в Луганской области в 400 метрах от позиций противника.

Его сопровождали командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

