Осмотр нардепов и запрет оружия: как Раде предложили усилить безопасность

Народных депутатов смогут осматривать при входе в Раду, а также им запретят вход в парламент с оружием. Соответствующий законопроект внесли в Верховную Раду лидеры фракций.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Согласно документу, только сотрудники управления государственной охраны имеют право находиться с оружием в Раде и Доме правительства.

Об этом заявил спикер Андрей Парубий. Он пояснил, что соответствующие изменения внесут в закон о госохране органов государственной власти и должностных лиц.

Парубий также надеется, что закон будет принят и подписан президентом до 21 марта. Уже в среду все, кто заходит в Верховную Раду, вынуждены будут оставить оружие и другие опасные вещества у входа.

Заместитель председателя депутатской фракции Батькивщина Сергей Соболев отметил, что такой законопроект является "мировой практикой". Он уточнил, в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет при себе оружие, его просто не пропустят в парламент, доступ будет запрещен, сообщает Украинская правда.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Facebook, что с 2014-го по 2016-е годы вручил 1322 образцов наградного оружия. То есть, более 30 образцов в месяц. В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро в июле прошлого года открыло уголовное производство по основаниям, на которых МВД награждало оружие украинских чиновников.

МВД не будет забирать наградное оружие у народных депутатов и чиновников. Об этом в комментарии Радио НВ заявил представитель МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что по закону, чтобы изымать вооружение, должен быть определенный прецедент. Шевченко добавил, что одобряет инициативу, чтобы депутаты не носили оружие в здании парламента.

Представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук отметил, что поддерживает инициативу, и она особенно уместна в связи с событиями, связанными с Надеждой Савченко. В интервью НВ он рассказал, несмотря на то, что прямого запрета заносить оружие в парламент пока еще нет, обычно охранники просят народных избранников оставить оружие в сейфе на входе.

На прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от Самопомочи Семен Семенченко считает запрет надуманным. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что существенная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу 112 Украина.

Кононенко отметил, что он и БПП выступают за усиление мер безопасности в Верховной Раде.