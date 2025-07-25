Двух руководителей райадминистраций Львова подозревают в растрате средств на ликвидацию ракетного удара, Садовый опроверг обыски в мэрии

Мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию о том, Служба безопасности Украины проводит обыски в административных зданиях Львовского городского совета .

«Нет никаких обысков в городском совете», — написал он в Telegram.

В то же время Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум руководителям районных администраций Львова за растрату 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации ракетного удара по городу.

И.о. руководителя Франковской РА и главе Галицкой РА Львова сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, они безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского горсовета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара РФ по Львову в июле 2023 года.

В Офисе генпрокурора отметили, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установке новых окон в поврежденных домах.

В результате фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенными на ликвидацию последствий обстрела на общую сумму более 1,7 млн грн, добавили в прокуратуре.

Директору коммунального предприятия прокуроры также сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Обновлено в 15:45. Во Львовском горсовете сообщили, что будут максимально способствовать объективному расследованию и передадут нужные документы и объяснения.

««Стоит уточнить, что это не обычные металлопластиковые пакеты. Закупка и установка окон для исторического здания в зоне ЮНЕСКО — это сложная и дорогостоящая процедура, которая осуществляется по индивидуальному заказу под каждое окно. Она невозможна без согласования с консультативным историко-архитектурным советом. Смета работ была согласована в установленном порядке и прошла государственную экспертизу, как это предусмотрено законодательством», — отметили в горсовете.

Там также сообщили, что цены на материалы меняются «иногда не каждый месяц, а каждый день», особенно в условиях военного времени.

«Дом по ул. Стрыйской стал одним из символов боли во Львове — десятки людей потеряли там жилье в результате ракетной атаки. Именно поэтому вопрос прозрачности его восстановления вызывает повышенное внимание. Город заинтересован в честном расследовании и готов предоставить все необходимые объяснения», — говорится в заявлении.

Ранее источники NV в правоохранительных органах сообщили, что СБУ проводит обыски во Львовском горсовете, связанные с растратой бюджетных средств.

Источники утверждали, что под подозрением находятся: директор ЛКП Ремстрой Олег Полищук, экс-и.о. председателя Франковской РА Оксана Струмеляк и руководительница Галицкой РА Галина Гладик.