Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на пресс-конференции в Киеве, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту избиения сотрудника НАБУ во время обысков 21 июля . Об этом во время брифинга в среду, 23 июля, сказал генпрокурор Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда .

По словам Кравченко, сейчас продолжаются следственные действия. Он добавил, что правоохранители допрашивают всех участников инцидента.

«Я узнал, что один из сотрудников НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] пришел в Соломенское районное управление полиции писать заявление [по факту избиения]. Я сказал зарегистрировать уголовное производство по тому факту, что сотрудники СБУ могли нанести телесные повреждения во время проведения следственных действий», — отметил генпрокурор.

Реклама

Ранее в НАБУ заявляли, что во время одного из обысков 21 июля была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления. Ведомство сообщило, что проводит внутреннюю проверку событий и выясняет правовые основания действий, в частности применение силы к сотруднику.

22 июля Кравченко заявлял, что масштабные обыски у сотрудников НАБУ, проведенные Службой безопасности Украины 21 июля, были инициированы в рамках его «персональной стратегии».

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».