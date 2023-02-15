«Мне стыдно»: Федоров прокомментировал обыски в MacPaw и дома у основателя компании
В офис MacPaw пришли с обысками (Фото:Oleksandr Kosovan via Facebook)
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал обыски в IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована в среду, 15 февраля.
У себя в Telegram-канале Федоров написал, что работу компании «нельзя останавливать из-за участка земли», учитывая, что владелец был готов передать все нужные материалы. По его мнению, такой подход правоохранителей «убивает любой инвестклимат страны».
«Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке», — заявил он.
Глава Минцифры напомнил, что ранее планировалось принять новый закон о «Маски Шоу Стоп», а обыски в MacPaw «доказали, [что] закон нужен срочно».
Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram-канале написал, что нардепы от президентской политсилы «возмущены обысками» в IT-компании и у ее владельца, который перечислил много личных денег на помощь ВСУ. Он заявил, что предлагает главе правоохранительного комитета рассмотреть инцидент на заседании в присутствии правоохранителей и представителей фирмы, а затем «предложить возможные варианты реагирования».
Основатель MacPaw Александр Косован ранее назвал причиной обысков желание чиновников завладеть земельными участками, которые компания приобрела в 2016—2021 годах. По его словам, MacPaw купила участки законно. В то же время он не исключил, что из-за «несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами».
Компания MacPaw была основана в 2008 году и занимается разработкой программного обеспечения для обслуживания техники Apple. Головной офис компании находится в Киеве.