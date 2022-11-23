«Святые» негодники. Почему обысков, проведенных в лавре, недостаточно для решения проблемы «московской» церкви 23 ноября, 16:29 Эксклюзив НВ Митрополит Павел во время обысков СБУ в Лавре (Фото:SSU / Reuters)

Лишь со сменой руководства СБУ всерьез взялась выявлять агентов в рясах среди деятелей «УПЦ МП». А некоторые чиновники из Минкульта продолжает противиться переходу «московских» общин в ПЦУ.

Утром 22 ноября сотрудники СБУ, Нацполиции и Нацгвардии в поисках диверсионно-разведывательных групп и складов с оружием зашли сразу в несколько обителей украинского подразделения Русской православной церкви (РПЦ), которое само себя называет «Украинская православная церковь» (УПЦ), а в обществе известно как «московский патриархат» — УПЦ МП.



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Правоохранители побывали в ряде монастырей в Ровенской области, а также в оплоте «московской» церкви — столичной Киево-Печерской лавре.



Симптоматично, что на обыски тут же отреагировали в Кремле: путинский пресс-секретарь Песков назвал их «войною Украины с Русской православной церковью». Он сказал именно так: «РПЦ», а не «УПЦ», или «УПЦ МП».



Отечественные правоохранители пришли в монастыри «московской» церкви через неделю после того, как в сеть попал видеоролик с записью богослужения в одном из храмов Киево-Печерской лавры. На ней прихожане хором исполняли песню с такими строчками: «Звон плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».



И хотя настоятель лавры — скандально известный митрополит Павел, имеющий орден от Путина, — заявил, что песня не была частью богослужения и допустивший ее исполнение священник отстранен от ведения служб, СБУ ответила возбуждением уголовного дела по статье «отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восхваление ее участников».

Глава спецслужбы Василий Малюк предупредил ждущих «пробуждения матушки-Руси»: его команда не потерпит подобного «песнопения» во время полномасштабной войны и накажет всех причастных.

Пока одни сотрудники СБУ занялись экспертизой видеозаписи, другие — вместе с коллегами — обыскали помещения лавры: проверяли, нет ли там складов оружия и диверсантов.



Подобные подозрения оправданы многолетними плотными контактами этой церкви с различными российскими структурами — далеко не только религиозными. Более того, уже на этой войне представители «московской церкви» неоднократно уличались в сотрудничестве с агрессорами.



В начале полномасштабного вторжения россиян в храмах «МП» в Ахтырке и Белой Церкви обнаружили схроны с оружием. В первые дни войны правоохранители задержали протоиерея Михаила Павлушенко, настоятеля храма при госпитале МВД, который корректировал приземление российских вертолетов с десантом в Гостомеле.



А недавно СБУ выявила факты работы с оккупантами священника «МП» из Харьковской области, который бежал в Россию.

По словам Малюка, с начала войны его Служба открыла 23 уголовных производства о сотрудничестве священнослужителей «Московского патриархата» с россиянами. По ним в качестве подозреваемых проходит 33 человека. «От классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах», — уточнил глава СБУ.



По данным НВ, вскоре начнутся судебные заседания по делу митрополита Тульчинского «МП» Ионафана. У него представители спецслужбы проводили обыски в октябре, — изъяли печатную литературу пророссийcкого содержания. Священник уже нанял двух адвокатов, написало православное издание Risu.



В беседе с НВ религиовед Андрей Ковалев отметил: контрразведывательная работа СБУ в отношении «московской церкви» активизировалась после смены руководителя спецслужбы. В середине лета ведомство возглавил Малюк, заняв место уволенного Зеленским друга детства Ивана Баканова. Тот был прихожанином «МП», по словам Ковалева, а поэтому тормозил соответствующие следственные действия.



« На Банковой поняли, что уже невозможно игнорировать столь широкую сеть российской агентуры в „УПЦ МП“. Эта церковь — единственная надежда Путина, поэтому на все ее провокации следует реагировать», — объясняет Ковалев.