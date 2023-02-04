Без шоу бороться с коррупцией невозможно — Фесенко 4 февраля, 09:35 Правоохранительные органы провели скоординированную антикоррупционную акцию (Фото:Андрій Костін / Facebook)

Без яркой презентации вашу активную деятельность могут и не заметить, но одного только шоу мало для победы над коррупцией — так политолог Владимир Фесенко комментирует в своей колонке серию следственных действий в отношении чиновников и олигархов.



Он называет события 1-2 февраля «показательным шоу борьбы с коррупцией». Всей стране запомнились яркие детали, например, фото обыска у олигарха Игоря Коломойского или записка чиновницы из налоговой Оксаны Датий о новогодних пожеланиях.

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"Безусловно, это не только показуха, но и отражение реальной активизации правоохранительных структур, в том числе и в антикоррупционных расследованиях. Но и без шоу нельзя. Это закон современной политики и общественной коммуникации — если не будет яркой презентации, вашу активную деятельность могут и не заметить. Нужно не только что-то сделать, надо это наглядно и красиво презентовать. Сейчас это нужно представить нашим международным партнерам — и Евросоюзу, и американцам, которые ужесточают контроль над использованием своей помощи», — отметил Фесенко.

Антикоррупционные шоу украинцы уже не раз видели, напомнил он. Было демонстративное задержание двух чиновников на заседании Кабмина времен Арсения Яценюка, было и шоу с вертолетами и показательными задержаниями во времена президентства Петра Порошенко, и спектакль с избранием меры пресечения Роману Насирову.

«И что? Где же все эти дела? В основном развалились», — констатирует политолог.

Одного только пиара в борьбе с коррупцией, и вообще в государственной политике, маловато, подчеркнул автор. «Нужны реальные результаты. А еще больше нужна системная и последовательная работа. Одиночными кавалерийскими наскоками и пиар-шоу проблему коррупции не преодолеть», — написал Фесенко.

1 февраля стало днем масштабных резонансных обысков и кадровых «чисток» в Украине. В частности, произошли следующие события: