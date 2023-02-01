СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара

1 февраля, 15:48
Поделиться:
Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ)

Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ)

СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

В СБУ подтвердили, что пришли с обысками к представителям киевских строительных компаний, подконтрольных Столару (имя нардепа в публикации не указано). По версии следствия, структуры участвовали в схемах легализации средств в интересах Медведчука и его бывшего коллеги по запрещенной ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене Тараса Козака. Схемы также работали в интересах «других граждан России и Беларуси, в отношении которых действовали санкции СНБО, стран ЕС и США».

Видео дня

Читайте также:
Глава СБУ объяснил масштабные обыски: Это борьба с внутренним врагом, останавливаться не планируем

СБУ заявила, что сейчас ликвидирует все незаконные схемы и каналы легализации финансовых активов, используемых преступниками. Речь в том числе о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков офшорами и российскими банками и направление денег от продажи недвижимости на финансирование «действий, вредящих государственной безопасности».

Читайте также:

Обыск у Игоря Коломойского связан с делом о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте (Фото:support_SSO/Twitter) «Чистка» в рядах олигархов и чиновников. У Коломойского, Столара, Авакова и в налоговой обыски, руководство таможни уволено — онлайн

«Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний», — сказано в сообщении.

Следственные действия проходят по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Читайте также:
«Держитесь подальше от этих людей». Обыски у Коломойского, Авакова и Столара — это сигнал. Кому — рассказывает политолог Фесенко

Столара избрали в Киевский облсовет по списку блока Наша Украина в 2006-м. Спустя год стал нардепом от Партии регионов. На выборах в Раду 2019-го Столар баллотировался от ОПЗЖ, заняв 11 место в ее списке. Как пишет движение Чесно, его называли «серым кардиналом» Киева и застройщиком. Мэр столицы Виталий Кличко говорил, что Столар никак не может влиять на решение в Киеве, поскольку не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевского городского совета.

По данным УП, некоторые народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ во время полномасштабной войны РФ против Украины уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Среди них и Столар.

Читайте также:
«ОПЗЖ-исты перекрасились». Какая дальнейшая судьба ждет политиков запрещенной партии — эксперт

1 февраля обыски также прошли у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства.

https://www.youtube.com/embed/rHKPD5GdB8M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Виктор Медведчук Застройщик Обыски Финансовая схема Отмывание денег Оппозиционная платформа - За жизнь Вадим Столар ОПЗЖ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X