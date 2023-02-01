СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара 1 февраля, 15:48 Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ)

СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.

В СБУ подтвердили, что пришли с обысками к представителям киевских строительных компаний, подконтрольных Столару (имя нардепа в публикации не указано). По версии следствия, структуры участвовали в схемах легализации средств в интересах Медведчука и его бывшего коллеги по запрещенной ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене Тараса Козака. Схемы также работали в интересах «других граждан России и Беларуси, в отношении которых действовали санкции СНБО, стран ЕС и США».



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СБУ заявила, что сейчас ликвидирует все незаконные схемы и каналы легализации финансовых активов, используемых преступниками. Речь в том числе о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков офшорами и российскими банками и направление денег от продажи недвижимости на финансирование «действий, вредящих государственной безопасности».

«Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний», — сказано в сообщении.

Следственные действия проходят по ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Столара избрали в Киевский облсовет по списку блока Наша Украина в 2006-м. Спустя год стал нардепом от Партии регионов. На выборах в Раду 2019-го Столар баллотировался от ОПЗЖ, заняв 11 место в ее списке. Как пишет движение Чесно, его называли «серым кардиналом» Киева и застройщиком. Мэр столицы Виталий Кличко говорил, что Столар никак не может влиять на решение в Киеве, поскольку не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевского городского совета.

По данным УП, некоторые народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ во время полномасштабной войны РФ против Украины уехали в Объединенные Арабские Эмираты. Среди них и Столар.

1 февраля обыски также прошли у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства.