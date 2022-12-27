«История настолько проста, что удивляет». Чего ждать после обысков у Резниченко и «фитнес-тренера на миллиард» — интервью с Михаилом Ткачем 27 декабря, 20:28 Эксклюзив НВ Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (Фото:Валентин Резниченко / Facebook)

26 декабря НАБУ проводило обыски в Днепре в от ношении фитнес-тренерки Яны Хланты, которая связана с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко.

Журналист-расследователь Михаил Ткач в интервью Радио НВ рассказал подробности дела.

— Возможно, вам известно больше деталей о самих обысках, состоявшихся в Днепре, насколько они были масштабны? Есть ли какая-либо официальная реакция от сторон?

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— Вы имеете в виду фигурантов этого дела? На самом деле, от них не было реакции и после публикации расследования о фитнес-тренерке на миллиард, которое мы опубликовали в начале ноября одновременно с коллегами из Радио Свобода. И тогда тоже не было реакции господина Резниченко, также не было реакции [выше] не было. Потому, насколько я понимаю, ее не будет сейчас. Если тогда все промолчали, то, наверное, ничего не скажут и сегодня.

По обыскам информация такова, что около 8 утра сегодня в Днепре начались следственные действия по 13 адресам, в том числе по адресам владельцев компании Стройинвест инжиниринг. Касались они и имущества Валентина Резниченко.

По данным источников Украинской правды, Национальное антикоррупционное бюро проводило сегодня около 7 утра обыски в коттеджном городке — помещении так называемого куратора от Офиса президента Большого строительства [Юрия Голика], также связанного с Валентином Резниченко исторически. И в доме, где он проживает, тоже проводились следственные действия.

— Что известно об этих следственных действиях? Был ли кто-нибудь из областной администрации, кто уже сотрудничает со следствием? Или, возможно, вы как авторы расследования как-то предоставляли информацию детективам САП?

— Я не могу сказать, что это очень сложное расследование. На самом деле вся эта история, которая произошла, настолько проста, что мы сначала даже удивились, как такое возможно.

Есть фитнес-тренерка руководителя Днепропетровской области Валентина Резниченко, и этому есть публичные подтверждения. Поэтому здесь никакой скрытой информации нет. Есть общие перелеты. Эта информация уже не публичная, но у правоохранительных органов есть соответствующие рычаги для того, чтобы получить эту информацию. Есть компания Стройинвест инжиниринг, получившая 1,5 миллиарда от начала полномасштабного вторжения России 25 февраля. И эту информацию правоохранительные органы также могут подтвердить. И есть в учредителях (точнее была, она вышла после публикации нашего расследования) эта фитнес-тренерка этого Валентина Резниченко. И эта информация тоже публичная.

Остается, в моем понимании, правоохранительным органам, во-первых, проверить эту информацию, во-вторых, понять, куда дальше двигались эти средства, которые получал Стройинвест инжиниринг в огромных действительно масштабах, по решению Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА, собственно, руководителем которой является Резниченко. Закупались ли там соответствующие смеси асфальтобетонов, закупались ли они на эти деньги? В каких масштабах, объемах выполнялись эти работы?

Нужно понимать, что эти полтора миллиарда — это не строительство, а именно эксплуатация дорог. Потому возникает вопрос: зачем такие средства?

Я не считаю, что какая-то сложная история относительно господина Резниченко, госпожи Хланты и других фигурантов. Мы сначала опубликовали это расследование, почти сразу отреагировали соответствующие правоохранительные органы НАБУ и САП. И прошло чуть больше месяца, и уже есть следственные действия. И я так понимаю, что результаты этих следственных действий — дело какого-то небольшого времени. Поскольку это не какое-то серьезное расследование, которое нужно годами проводить, опрашивать большой круг людей, предпринимать много следственных действий. Все должно быть просто в этой истории.

— Из-за военного положения не публикуются сметы на все эти строительные и ремонтные работы. Как удалось проанализировать, чем этот Стройинвест инжиниринг занимался?

— Во-первых, я не думаю, что сейчас будет много желающих защищать фигурантов этой истории. Учитывая, что эта история довольно проста, понятна. Лицо, связанное с компанией, очевидно, связано с руководителем области, у которого в подчинении все эти выделяемые средства и решения, которыми выделяются эти средства.

Во-вторых, в нашем расследовании мы анализировали публичные открытые источники — портал использования публичных средств, где можно увидеть, сколько, когда, каких средств, с какой целью [было потрачено]. 29.06 — 222 миллиона, 29.07 — 118 миллионов, 27.07 — 108 миллионов. Это все можно публично выяснить.

У правоохранительных органов достаточно полномочий для того, чтобы всю эту информацию проверить: откуда, куда шли средства, какие товары закупались. И поскольку ни один из фигурантов этого материала за этот больше чем месяц не сказал ни слова, не отрицал эти факты, можем делать выводы, что, наверное, отрицать нечего. Иначе мы услышали бы эти позиции.

Сложно поверить в очевидность того, что мы рассказываем, в очевидность этих связей. Мы сразу же соответствующим образом обратились за позициями и к Валентину Резниченко, и к фитнес-тренерке. И мы эти позиции не получили. Не получили мы их до сих пор. Конечно, могут найтись те, кто будут защищать их в этой ситуации, но нужно смотреть на аргументы. Если аргументов даже у фигурантов до сих пор не нашлось, то можем делать соответствующие выводы.

— Воспользовались простой схемой просто потому, что полномасштабная война, и никто проверять не будет? Как вообще произошло, что такая схема могла существовать длительное время, и никто на это не отреагировал до момента вашего расследования?

— Во-первых, мы не можем утверждать, что это схема, пока соответствующие органы не сделают свою работу. Я так понимаю, это скоро будет сделано.

Во-вторых, конечно существует фактор: и работа журналистов, и публичность очень серьезно влияют на поведение должностных лиц и на принятие решений должностными лицами. Чем больше публичности, чем больше работы журналистов, тем больше должностные лица думают перед принятием решения, поскольку понимают, что результаты их решений станут обязательно публичными. И они должны с этим считаться.

Учитывая военное положение, количество информации уменьшается, публичность, открытость уменьшается. Поэтому это создает люфт для возможных злоупотреблений должностными лицами и для возможного появления у должностных лиц ощущения, что какие-то вещи в их деятельности могут остаться неизвестными.

У нас нет какой-то цели хайпа или еще чего-то подобного, мы хотели действительно разобраться. Я очень ожидал позиции Валентина Резниченко, поскольку думал, наверное, есть какое-то объяснение, наверное, возможно, эти средства перечислялись с какой-то военной целью?

И хотелось услышать, но не услышали. И увидели только г-на Резниченко в составе официальной делегации после освобождения Херсона, когда он был с первыми лицами государства.

Чем больше публичности и прозрачности, тем больше должностные лица задумываются перед принятием тех или иных решений. Это работает на 300%.

— О реакции Офиса президента тоже хотела бы спросить. Вы ведь в свое время обращались и в пресс-службу ОП с запросом. Там сказали о невозможности предоставления информации и отсрочке рассмотрения запроса. Говорят, что ОП не распоряжается средствами на восстановление, но мы все видим, как неразрывно связана коммуникация ОП с Большим строительством. Или сейчас что-то изменилось? Пытались ли вы получить какой-то комментарий от ОП? Выходили ли они как-то на связь? Комментируют ли вообще сложившуюся ситуацию?

— Это вы цитировали, наверное, коллег из Радио Свобода. Когда работали с этим расследованием, к нам обратились коллеги, сказали, что они тоже работают. Мы договорились не конкурировать, опубликовать одновременно. И это была цитата из их материала. Во-вторых, следует разделять политическую историю и историю официального следствия, соответствующих официальных уполномоченных органов.

Не хочется выступать адвокатом, но не думаю, что ОП должен комментировать подобные действия, поскольку такие комментарии могут расцениваться как давление на официальное следствие. Что касается политической истории, это, опять же, на усмотрение соответствующих должностных лиц, которые работают, в частности, контактируют с г-ном Резниченко по государственной службе. И это тоже их история.

Пока комментариев не было, я не уверен, что они будут. Все будут ждать.

Насколько я помню, был комментарий только [Михаила] Подоляка, советника руководителя Офиса президента. Если я не ошибаюсь, то отмечал, что нужно дождаться результатов следствия. И поэтому я думаю, что все будут ждать этих результатов, не будут давить на официальное следствие и сотрудников НАБУ, которые чуть ли не еженедельно проводят громкие действия, результаты своей работы демонстрируют.

— Как вы с коллегами будете расценивать эффективность уже проделанной работы? Что должно и как быстро происходить дальше, чтобы понять, что это расследование действительно идет эффективно?

— Во-первых, если этим делом занимается НАБУ, САП, то не думаю, что нам придется реагировать и делать какие-то сигналы своей профессиональной деятельностью для того, чтобы это дело двигалось дальше. Здесь, мне кажется, мы можем быть спокойны.

Насколько я знаю, некоторые материалы есть и у Национальной полиции.

Думаю, результаты будут скоро. Но не хочу быть теоретиком и говорить о работе правоохранительных органов, потому что это не дело журналистов. Дело журналистов публично рассказывать об вот таких историях, как эта история с компанией Стройинвест инжиниринг и фитнес-тренеркой на миллиард, как она называлась в публикации.

Надеюсь, что в ближайшее время и мы, журналисты, и общество, для которого мы работаем, услышат и увидят результаты [расследования], и, согласно логике, дальше либо подозрения, либо нет, согласно результатам таких следственных действий, как обыски. Если они прошли, соответственно, дело движется, расследование продолжается, и будем ждать его результатов.