Серия обысков и подозрений: в ГБР пообещали еще «много интересных материалов» 1 февраля, 18:15 Уволенный замминистра обороны, получивший подозрение от ГБР (Фото:Андрій Костін / Facebook)

Директор Госбюро расследований Алексей Сухачев пообещал продолжение коррупционных дел по топ-чиновникам.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Telegram, в бюро «только начали информировать о своих шагах по преодолению коррупции на топ-уровне».



«Сегодня ГБР и другие правоохранительные органы провели ряд мероприятий в рамках уголовных производств, где фигурируют высокие чины Министерства обороны, налоговой, других министерств и ведомств. Это далеко не все. В работе наших следователей и оперативников много интересных материалов», — заявили в ГБР.



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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил в Facebook, что коррупция во время войны — это мародерство, и «никакие должности не позволят избежать ответственности». Он добавил, что по итогам обысков 1 февраля будут процессуальные решения.

1 февраля правоохранители:

провели обыски у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: СБУ и ГБР пришли к нему с обысками в рамках расследования дела о падении вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД;

обыски у Игоря Коломойского: Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыск в доме олигарха по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте на 40 млрд грн;

обыски у нардепа от запрещенной ОПЗЖ, киевского бизнесмена-застройщика Вадима Столара — по делам о легализации денег Виктора Медведчука, Тараса Козака и других подсанкционных людей;

обыски у представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства;

сообщили о подозрении трем фигурантам скандала с закупками продуктов для ВСУ ( среди них двое — чиновники Министерства обороны);

среди них двое — чиновники Министерства обороны); провели серию других « негласных следственных действий», о чем сообщил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.