Серия обысков и подозрений: в ГБР пообещали еще «много интересных материалов»

1 февраля, 18:15
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Уволенный замминистра обороны, получивший подозрение от ГБР (Фото:Андрій Костін / Facebook)

Уволенный замминистра обороны, получивший подозрение от ГБР (Фото:Андрій Костін / Facebook)

Директор Госбюро расследований Алексей Сухачев пообещал продолжение коррупционных дел по топ-чиновникам.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Telegram, в бюро «только начали информировать о своих шагах по преодолению коррупции на топ-уровне».

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«Сегодня ГБР и другие правоохранительные органы провели ряд мероприятий в рамках уголовных производств, где фигурируют высокие чины Министерства обороны, налоговой, других министерств и ведомств. Это далеко не все. В работе наших следователей и оперативников много интересных материалов», — заявили в ГБР.

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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил в Facebook, что коррупция во время войны — это мародерство, и «никакие должности не позволят избежать ответственности». Он добавил, что по итогам обысков 1 февраля будут процессуальные решения.

1 февраля правоохранители:

  • провели обыски у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова: СБУ и ГБР пришли к нему с обысками в рамках расследования дела о падении вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД;
  • обыски у Игоря Коломойского: Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыск в доме олигарха по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте на 40 млрд грн;
  • обыски у нардепа от запрещенной ОПЗЖ, киевского бизнесмена-застройщика Вадима Столара — по делам о легализации денег Виктора Медведчука, Тараса Козака и других подсанкционных людей;
  • обыски у представителей Государственной налоговой службы, в частности, ее киевского руководства;
  • сообщили о подозрении трем фигурантам скандала с закупками продуктов для ВСУ (среди них двое — чиновники Министерства обороны);
  • провели серию других «негласных следственных действий», о чем сообщил председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Государственное бюро расследований (ГБР) Офис генерального прокурора Война России против Украины

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