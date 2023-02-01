Зеленский — об обысках и подозрениях: Плодотворный день

1 февраля, 23:12
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 1 февраля, прокомментировал серию обысков, подозрений и увольнений.

Глава государства назвал день «плодотворным в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину», и поблагодарил правоохранителей и Кабинет министров.

Видео дня

Комментируя увольнение руководства таможни, Зеленский сказал, что в отношении части уволенных начали дисциплинарные производства.

«К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность — меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях», — заявил он.

Президент также прокомментировал подозрения трем бывшим и нынешним чиновникам Министерства обороны и заявил, что любые внутренние поставки и закупки должны быть «такими же чистыми и честными, как внешние поставки для нашей обороны», иначе соответствующие сотрудники потеряют должности. Он упомянул ряд обысков «в отношении разных лиц», проведенных 1 февраля, и отметил, что если люди поддерживают действия правоохранителей, «движение к справедливости будет обеспечено».

«Я не хочу давать политических оценок которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты», — добавил президент.

Зеленский также поблагодарил полицию, которая отреагировала на факты издевательств над девушками организаторами «пьяных вечеринок» в Киеве.

«Открыто уголовное производство. Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет», — подчеркнул он.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Таможня Уголовное дело Министерство обороны Украины Увольнение Обыски Подозрение Владимир Зеленский

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