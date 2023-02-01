«Держитесь подальше от этих людей». Обыски у Коломойского, Авакова и Столара — это сигнал. Кому — рассказывает политолог Фесенко 1 февраля, 14:13 Эксклюзив NV 1 февраля правоохранители проводили обыски у Коломойского, Авакова и Столара (Фото:Коллаж НВ)

1 февраля стало днем резонансных обысков у украинских чиновников, политиков и бизнесменов.

Пока известно о таких следственных действиях:

Политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV рассказал, о чем это может свидетельствовать.

— День обысков. Сразу несколько сообщений о правоохранителях у Вадима Столара, Игоря Коломойского, Арсена Авакова. О чем это может свидетельствовать? Речь идет о чем-то масштабном в политической жизни нашего государства?

— Это безусловно связано с политической жизнью нашего государства, но не думаю, что что-то масштабное. Я думаю, что смысл этих акций несколько иной.

Мотивация — явно политическая. Три известных фигуранта. Все трое связаны с украинской политикой. По-разному, в разной форме, в разные времена, но связаны. Как минимум двое очень хорошо знают друг друга. Имею в виду Коломойского и Авакова. Думаю, что и Столара они знают, хотя он из другой песочницы.

Но. Дела разные у всех трех фигурантов. Кстати, о вертолете, чтобы не было некорректных версий. Это касается закупки французских вертолетов, а не причастности Авакова к самой катастрофе (в Броварах, где погибло руководство МВД, в частности министр Денис Монастырский — Ред.). Я так понимаю, часть [закупленных вертолетов] была в употреблении. Насколько они были в хорошем состоянии и так далее — это, возможно, расследуется.

Но дела разные, а обыски прошли одновременно.

И тут я напомню об одной важной вещи. Обыски у известных фигурантов у нас, как правило, имеют только внешне формально процессуальную мотивацию. Это процессуальная процедура, надо найти что-то в рамках расследования, какие-то документы и так далее. Но реально главный эффект — медийный и политический.

Этот эффект состоит в следующем. Это сигнал обществу, политическим элитам, у кого есть проблемы, кто под следствием, «держитесь подальше от этих людей, потому что иначе и у вас могут быть проблемы с правоохранительными органами». Сигнал, непременно, самим фигурантам этих дел.

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Это и предупреждение. По разным причинам и в разной форме, но предупреждение. И в то же время фиксация, что «у вас есть проблемы, вам нужно быть более сдержанными».

И здесь мы подходим, возможно, к ответу на вопрос (мы его не знаем точно, но можем предполагать), почему это произошло.

Были слухи, что якобы Коломойский в последнее время проводил встречи в Буковеле с разными людьми, с близкими ему депутатами из группы Майбах. Это одна из депутатских групп депутатов-мажоритарщиков, которая называется За будущее, но ее в народе прозвали Майбах из-за того, что все люди не бедные, ездят либо на майбахах, либо на других дорогих машинах.

Многие из этой группы близки к Коломойскому. Возможно, были какие-то обсуждения, планы, идеи, какие-то проекты задумывались на ближайшее будущее или совместные действия. Возможно, это и вызвало определенную обеспокоенность на Банковой.

Обратите внимание на тоже немаловажный момент: кто проводил обыски. Одна из популярных версий (по Коломойскому, во всяком случае), что инициаторы американцы, по Коломойскому есть уголовное дело. В общем, по делу Укрнафты есть что расследовать. И то, что злоупотребления были, об этом были и журналистские расследования. Есть что искать. Но у американцев свои расследования по Коломойскому. Если бы это было связано с интересами американского правосудия, думаю, мы бы скорее увидели, что этот обыск проводили НАБУ, а проводит СБУ и Бюро экономической безопасности. Это их компетенция, их функционал, потому что дело экономическое. Но это структуры, которые находятся под значительным влиянием Банковой.

К Авакову пришли ГБР и СБУ. То же самое можно сказать.

Поэтому, думаю, в этом случае есть явная публичная мотивация предупреждения всем этим людям, что «ребята, сигнал, не заигрывайтесь, действуйте в пределах приличия». Это касается не только высокопоставленных должностных лиц и чиновников, но и политиков, в том числе и бывших.

Каковы же реальные причины? Пока мы не знаем. Возможно, какая-то информация появится.

— С саммитом Украина — ЕС такой сигнал не может быть связан?

— Я не думаю, что для европейцев нужно делать именно такие сигналы. Думаю, что европейцев и американцев интересуют большее расследование фактов коррупции в различных ведомствах, касающихся чиновников. Не бывших политиков или спонсоров политики, как Коломойский, или депутата от ОПЗЖ, бизнесмена со специфической репутацией, но точно сейчас [он] не самая влиятельная фигура.

Сигналы для саммита Украина — ЕС должны быть другими.

Мне кажется, что здесь причины чисто внутриполитические. Была какая-то закулисная возня у этих людей. Может быть, не только у них. Поэтому решили их публично поставить на место, а заодно послать сигналы всем, кто с ними общался или входил в тайный контакт: об этом знают, за этим следят и профилактически реагируют.

— Если это профилактическая работа, значит, обо всех этих обысках скоро забудут? Имени Коломойского мы не будем упоминать так часто?

— Как мы о Коломойском [не будем упоминать]? (иронично — Ред.) Арсен Борисович, я не знаю, что дальше будет [делать]. Он фигура любопытная, мощная. Думаю, он еще попытается вернуться в политику. Выйдет или нет? Это вопрос открытый. Потому что мы не знаем, как будет после завершения войны, в какой форме будет развиваться политический процесс, какие настроения будут, впишутся ли в эти настроения тот же Аваков и Коломойский тоже.