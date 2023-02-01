Аваков — об обысках: Не нашли ничего, что интересовало бы следствие. Выглядит немного туповато
Арсен Аваков (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время обысков у него 1 февраля правоохранители не обнаружили ничего, «что отвечало бы интересам следствия». Они касались одной из рабочих версий причин авиакатастрофы в Броварах.
Об этом Аваков написал в Telegram.
По его словам, правоохранителей интересовали контракты по закупке министерством вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225), на одном из которых разбилось в Броварах руководство МВД.
«Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта. Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было», — заявил экс-министр.
Он рассказал, что Украина и Франция заключили контракт на поставку вертолетов Airbus в рамках международного соглашения, которое Верховная Рада ратифицировала в 2018 году. Контракт проходил аудит французского правительства и казначейства, говорит Аваков.
Комментируя следственные действия у экс-главы МВД, и.о. министра внутренних дел, Игорь Клименко в комментарии Интерфакс-Украина сказал: «есть соответствующие уголовные производства и правоохранительные органы делают свою работу».
Ранее СМИ сообщили, что к Авакову пришли СБУ и ГБР. Бабель писал, что обыски проводились не только у него, но и у других руководителей тех времен, которые принимали участие в закупке вертолетов.
Крушение вертолета в Броварах: что известно
- Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.
- Поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей.
- Погибли все десять человек, которые находились в вертолете (ранее сообщалось о девяти): шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.
- Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
- В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma (бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.