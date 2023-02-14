«От церквей до псевдоорганизаций». Как таможня превратилась в «корпорацию контрабанды» и что следует изменить — интервью с Нефьодовым 14 февраля, 13:29 Эксклюзив NV Максим Нефьодов (Фото:Max Nefyodov / Facebook)

Максим Нефьодов, депутат Киевского городского совета, экс-глава Гостаможслужбы, в интервью Radio NV рассказал, как украинская таможня нуждается в изменении принципов работы самой системы и банальном обновлении технического обеспечения.

— Вы не могли не слышать о том, что ГБР и СБУ проводили обыски на таможне. С одной стороны, якобы таким образом демонстрируют, что кипит работа. А с другой стороны, обыски — это только обыски.

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Это ничего не значит. И вообще по таможне у нас сейчас очень много новостей появляется: то увольняют все руководство таможни, то кого-то все-таки не увольняют, а отправляют на больничный.

Я сейчас говорю о Руслане Черкасском. Но в общем, если я вам общий вопрос задам, что происходит на таможне, какие выводы вы можете сделать из того, что вы читаете в новостях и из того, что вы, вероятно, знаете из своих личных источников?

— Вы знаете, на таможне происходит абсолютно все, что и всегда. Если честно, то это новости типа того, как каждые полгода у нас переводится время с летнего на зимнее. И это дает повод журналистам создать новость, поговорить о том, хорошо ли это переводить или нет, когда мы это прекратим или не прекратим никогда. Приблизительно то же самое происходит каждое полугодие со сменой руководства и какими-то регулярными ритуальными обысками и угрозами высшего политического руководства в адрес коррупционеров. К сожалению, я уже даже сбился со счета, какое это количество руководителей, сменившееся с тех пор, как уволили нашу команду в 2020 году.

Мне кажется, это уже седьмое новое руководство. Поэтому даже чаще, чем раз в полгода. Все это кончается, конечно, ничем. Вместо того чтобы все-таки вернуться к идее системной, тяжелой, сложной реформы, но которая может кардинально перевернуть положение дел, вместо этого меняется один таможенный генерал другим таможенным генералом. Один никому не приметный СБУ-шник пограничником, потом снова таможенником, потом снова СБУ-шником. Проводят обыски, которые не заканчиваются не то что приговорами суда, а не заканчиваются даже выдвижением обвинений.