ГБР провело обыски у нардепов Рабиновича, Черного и Волошина, изъяв оружие и гранаты

15 марта, 14:19
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ГБР изъяло во время обыска ружья, гранаты и один пистолет (Фото:ГБР)

ГБР изъяло во время обыска ружья, гранаты и один пистолет (Фото:ГБР)

Правоохранители провели обыски у нардепов от прокремлевской ОПЗЖ, которые «незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины».

Об этом во вторник, 15 марта, рассказали в Госбюро расследований.

Как сообщается, у Вадима Рабиновича среди прочего были изъяты три ружья и крупные суммы наличных в гривнах и долларах, у Виктора Черного нашли две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у Олега Волошина — пистолет.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования, которое было начато по факту «неправомерных действияй должностных лиц правоохранительных органов, которые способствовали определенным лицам, в частности, народным депутатам, в незаконном пересечении госграницы».

Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Сепаратисты Обыск Вадим Рабинович Государственное бюро расследований (ГБР) Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Черный Олег Волошин Война России против Украины

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