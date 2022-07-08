Обвинения Украины в нацизме вызывают злость, но выглядят как анекдот — Зеленский 8 июля, 13:13 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что чувствует злость из-за обвинений Украины в нацизме.

В интервью CNN он в то же время отметил, что эти обвинения «выглядят как анекдот».

«Когда я это слышу от России, есть два чувства: первое — злость из-за этой несправедливости. Потом приходит второе чувство, более справедливое. Мне смешно то, что они говорят. Это выглядит как анекдот, как карикатура», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что эти заявления — «больных людей».

«Над болезнью нельзя смеяться, болезнь можно вылечить. Но то, что я слышу от них, — это болезнь, которая не лечится. Они сами хотели быть больными», — добавил Зеленский.



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