Тройки Шурмы и записная книжка Татарова. Что пошло не так с обещанием Зеленского защитить бизнес от давления силовиков — разбор NV 7 августа, 20:22 NV Премиум Владимир Зеленский пообещал защитить бизнес (Фото:Коллаж НВ)

Предприниматели призвали президента спасти их от давления правоохранителей. В ОП начали помогать, однако получить Банковую во временные союзники везет не каждому. Что именно беспокоит бизнес?



На второй год российско-украинской войны отношения между силовиками и бизнесом вернулись к привычному формату. Заявления об обысках, арестах и прочем буллинге правоохранителей стали настолько привычным явлением, что, несмотря на угрозу получить обвинения в раскачивании лодки, частный сектор решил использовать единственный действенный способ защиты — обратиться к президенту.



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«Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Произвол оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. Призываем президента как гаранта Конституции, с целью защиты положений 42 статьи немедленно вмешаться в ситуацию», — говорится в документе с красноречивым названием Манифест 42, который в конце июня подписали несколько десятков известных бизнесменов и СЕО страны: Игорь Мазепа из Сопсогԁ СарітаІ, Василий Даниляк из ОККО, Александр Соколовский из группы Текстиль-Контакт и другие.

Ждать ответа долго не пришлось. На следующий день Владимир Зеленский пригласил часть подписантов и остальных стейкхолдеров на Банковую. Стороны остались довольны первым разговором, однако коммуникационная платформа, обещанная властью как вариант решения, хоть и заработала, но ее формат оказался совсем не таким, как ожидал бизнес.

Зато Ростислав Шурма, заместитель председателя ОП по экономике, уже отрапортовал на собственной ФБ-странице об улучшении — из 12 заслушанных кейсов пять почти решены.

NV выяснил, что именно беспокоит предпринимателей и действительно ли власть хочет им помочь.

Встреча на Банковой

Власть и бизнес встретились 29 июня в широком кругу — при участии президента, премьера, заместителей ОП и более 30 представителей сообщества предпринимателей из Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Федерации работодателей, Союза украинских предпринимателей и Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО.

В ходе совещания председатель Федерации работодателей Дмитрий Олейник передал президенту Манифест 42 украинского бизнеса в защиту конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность. Другие участники жаловались Зеленскому на давление со стороны правоохранителей и судей и призвали вмешаться.

Бизнес предложил властям создать координационную платформу по трем направлениям: оперативное реагирование, чтобы во время рейдерства предприниматель мог обратиться в ОП за помощью; наработки законодательных изменений (например, запрет обысков с применением спецотрядов по экономическим вопросам); ежемесячный анализ уголовных дел против предпринимателей. Кроме того, анонсировали запуск публичного реестра рейдеров, который будет включать недобросовестных силовиков и судей.

Выслушав всех присутствующих, Зеленский поручил воплотить договоренности заместителю главы ОП по экономическим вопросам Ростиславу Шурме. По словам одного из участников встречи, президент сразу подчеркнул: именно Шурма будет заниматься всем кругом вопросов, потому что сам не имеет времени на регулярные встречи подобного рода.

« Зеленский вслух размышлял, кому же поручить эту платформу. Сначала думал назначить [вице-премьера Юлию] Свириденко, но потом остановился на Шурме, — рассказал собеседник NV. — Наверное, потому что Шурме ближе ходить к Татарову».