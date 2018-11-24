Обустройство российско-украинской границы завершили почти наполовину - Аваков

На сегодняшний день выполнено около 47% работ по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

Отмечается, что в годовом бюджете заложено поэтапное развитие программы по инженерно-техническому обустройству границы.

Работы почти завершили в Харьковской области, и они будут продолжаться в Сумской и Луганской областях, где обустройство завершено на 20%.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высокие. И функционал вдоль границы – не только ограда с проволокой, здесь самое главное – интеллектуальная компонента и реагирование. Участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км и оборудован почти на 47%", – сообщил Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что в госбюджете предусмотрены средства на поэтапное обустройство границы. По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, инженерное обустройство границы на сегодня является одним из главных задач ведомства.

Как сообщает Цигикал, обустройство харьковского участка границы практически завершено, и противоправная деятельность на ней сведена почти к нулю. Он также отметил, что эффективность работы пограничников за последние два года на харьковском участке повысилась вдвое.

По его словам, также была увеличена плотность охраны границы: сейчас создали отделения пограничной службы, насчитывающие около 30 человек и практически перекрывают границу – 2 пограничника на 1 километр.

В 2015 году был утвержден план инженерно-технического обустройства государственной границы, согласно которому создавалась система охраны государственной границы. В систему включаются инженерные сооружения вдоль государственной границы, обустройство опорных пунктов, развертывание новых подразделений, приобретение новой техники, развертывание комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Работы начались на всей территории Харьковской области, где сейчас практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км: дооборудовать заграждением с спирали типа Егоза, а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы составляет около 2,5 млн грн. Она включает противотранспортные рвы, сетчатое ограждение по металлическим столбам, заграждения из спирали типа Егоза, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.