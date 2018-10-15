15 октября 2018, понедельник

Обсудили "любимые" темы. Климкин ​​встретился с главой МИД Венгрии впервые после высылки консулов

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Павел Климкин и Петер Сийярто
Twitter

Павел Климкин и Петер Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

Отмечается, что во время встречи стороны окончательно договорились об изменении названия должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и проведении консульских консультаций.

Кроме того, Климкин и Сийярто договорились о встрече в Варшаве во время варшавского форума по безопасности, который состоится на следующей неделе.

"И, конечно, говорили обо всех наших других "любимых" темах", – заявил глава МИД Украины.

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Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

Также Венгрия не переименовала некорректную должность уполномоченного по Закарпатью вопреки договоренностям с украинской стороной.

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