«24 февраля — дата начала распада России». Мы еще многое услышим о Русском добровольческом корпусе — интервью с Даниловым

2 марта, 18:58
Эксклюзив NV
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Алексей Данилов подчеркнул, что в Брянской области были граждане РФ, которые этого не скрывают (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Алексей Данилов подчеркнул, что в Брянской области были граждане РФ, которые этого не скрывают (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Автор: Алексей Тарасов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV назвал 24 февраля — датой начала распада России и заявил, что Владимир Путин назвал события в Брянской области терактом из-за возрастной деменции и возможности придумывать что угодно — ведь там действовали граждане РФ, а российский диктатор стал в мире террористом № 1.

Также Данилов порадовался вылету в РФ поврежденного самолета-шпиона из Мачулищ, заверил, что Россия не сможет использовать белорусского диктатора Александра Лукашенко в Китае и констатировал бесперспективность любых российских политических проектов в Украине.

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— Хочу сначала с вами поговорить о том, что мы видим в Брянской области. Видели, как российская пропаганда сообщала то о «мертвых мальчиках», превращавшихся в «живых девочек» или раненых, «обстрелянные школьные автобусы» превращались в заложников. Что вы понимаете, что там происходит?

— Там достаточно простая ситуация. Не надо делать каких-либо конспирологических теорий, все достаточно просто. Граждане Российской Федерации находятся на той территории (они это подчеркнули) как граждане Российской Федерации. Мне к этому нечего добавить.

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— Российская пропаганда не будет останавливаться. На ваш взгляд, как она может использовать те месседжи, которые уже распространяются? Что может быть дальше? Сначала даже появилось сообщение, что якобы Путин созывает срочное заседание Совбеза, потом было опровержение, заседание будет завтра.

— Российская Федерация способна придумывать все, что угодно. Но я еще раз акцентирую, что это граждане Российской Федерации. Это ключевая вещь. Если граждане Российской Федерации, находящиеся на территории своей страны, делают заявления о своей позиции, то ничего удивительного здесь для меня нет.

Относительно российской пропаганды. Конечно, они сейчас могут придумывать все, что угодно, о «мальчиках», о «девочках», «школьных автобусах», еще какую-то чушь. Это все не соответствует действительности. И как раз когда они выяснили, насколько я понимаю, что это именно граждане Российской Федерации, потому что там никто ни от кого не прятался, они сейчас взяли тайм-аут, чтобы разобраться, а что же с этим делать, как объяснять своим гражданам, что граждане Российской Федерации именно таким образом призывают к действиям, к которым они там призывают.

— Российский диктатор Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области. Кто в этот нарратив будет верить, по вашему мнению?

— Усаму бен Ладена до этого считали террористом № 1 в мире, сейчас Путин является террористом № 1 в мире. И если он начинает рассказывать о терактах, то у меня просто странное чувство: а что тогда происходит на территории нашей страны, когда эти террористы ворвались 24 февраля 2022 года, перешли уже в активную фазу [войны]?

До этого эти террористы ворвались в феврале 2014 года в Крым. Затем эти террористы начали войну на территории Донецкой и Луганской областей.

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У него Путина — ред.), возможно, уже какая-то возрастная деменция, что он не понимает, о чем идет речь. Человек и страна-террорист — на этом нужно ставить точку.

Теги:   Владимир Путин Китай Украина-Россия Александр Лукашенко Виктор Медведчук Минские соглашения Война в Украине Российско-украинская война Си Цзиньпин Брянск Иван Баканов Алексей Данилов Война России против Украины радио NV

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